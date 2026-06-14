Η «άγνωστη» άσκηση που μας βοηθά να μεγαλώνουμε καλύτερα

Η προπόνηση ισορροπίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης είναι από τις καλύτερες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε καθώς μεγαλώνουμε. Μπορεί να μας βοηθήσουν να ζήσουμε περισσότερο, να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, ενώ βοηθά στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Παράλληλα, η αερόβια προπόνηση, όπως τζόκινγκ, περπάτημα και κολύμβηση, συνδέεται επίσης με την καλύτερη υγεία της καρδιάς, και σε μεγαλύτερη ηλικία και μπορεί να ωφελήσει και τον εγκέφαλό μας.

Ορισμένες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι o συνδυασμός ασκήσεων, αντί να μένουμε μόνο σε είδος προπόνησης, συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα μακροζωίας.

Και σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης της Μεγάλης Βρετανίας, πρέπει να προσθέσουμε και μια υποτιμημένη άσκηση στο πρόγραμμά μας. «Η έρευνα έχει δείξει ότι είναι σημαντικό να κάνουμε και τους τρεις τύπους: αερόβια, μυϊκή ενδυνάμωση και ισορροπία», γράφουν οι ερευνητές.

Τι είναι η προπόνηση ισορροπίας;

Η προπόνηση ισορροπίας μπορεί να βελτιώσει την «υγεία και την κινητικότητά, και θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Περιλαμβάνει κινήσεις που βελτιώνουν τους σταθεροποιητικούς μας μύες.

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα

Ανύψωση γαμπών,

Ανύψωση γονάτων,

Στάση με κλειστά μάτια,

Τάι τσι,

Γιόγκα,

Περπάτημα προς τα πίσω ή πλάγια,

Χρήση σανίδας ταλάντωσης,

Χορός,

Προπόνηση με το ένα πόδι,

Στάση από καθιστή θέση.

Γιατί η προπόνηση ισορροπίας μας κάνει τόσο καλό, καθώς μεγαλώνουμε;



Υπάρχουν οφέλη ανεξάρτητα από το στάδιο της ζωής σας: η γιόγκα, για παράδειγμα, φαίνεται να είναι καλή στο να μας βοηθά να κοιμηθούμε, ενώ, γενικά, η προπόνηση ισορροπίας οδηγεί σε καλύτερη σταθερότητα και συντονισμό των αρθρώσεων.

Αλλά αποκαλώντας τον τύπο προπόνησης «παραμελημένο», το Πανεπιστήμιο του Strathclyde δήλωσε ότι μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, των οποίων η ισορροπία «επιδεινώνεται» με την πάροδο του χρόνου.

Η προπόνηση ισορροπίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων, τα οποία είναι πιο συνηθισμένα σε άτομα άνω των 65 ετών.

Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή η προπόνηση ισορροπίας βοηθά στη βελτίωση κάτι που ονομάζεται ιδιοδεκτικότητα, η οποία είναι μία από τις αισθήσεις μας και μας βοηθά να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το σώμα μας στο χώρο και πώς κινείται.