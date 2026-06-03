Όταν ο στόχος φαίνεται μεγάλος, μια στρατηγική είναι να «στοιβάζεις» μικρές δόσεις κίνησης στην καθημερινότητα.

Δέκα ώρες άσκησης την εβδομάδα μπορεί να μοιάζουν υπερβολικές όταν προσπαθείς να ισορροπήσεις δουλειά, οικογένεια και ένα πρόγραμμα που «τρέχει». Παρόλα αυτά, δεδομένα από έρευνα σε περισσότερους από 17.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν ότι περίπου αυτό το επίπεδο κίνησης συνδέεται με πάνω από 30% χαμηλότερο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό, σε σύγκριση με πολύ χαμηλή δραστηριότητα.

Σε ανάλυση των στοιχείων, 560–610 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα (περίπου 9–10 ώρες) συνδέθηκαν με σημαντικά χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Με απλά λόγια, δεν μιλάμε απαραίτητα για ατελείωτες προπονήσεις στο γυμναστήριο. Το «σύνολο» μπορεί να χτιστεί από συνδυασμό οργανωμένης άσκησης και γρήγορου καθημερινού περπατήματος. Το βασικό μήνυμα που υπογραμμίζουν και οι ειδικοί είναι ότι κάθε επιπλέον λεπτό κίνησης μετρά. Η συνέπεια μέσα στην εβδομάδα φαίνεται να έχει ιδιαίτερη αξία, ειδικά όταν η δραστηριότητα ανεβαίνει σταδιακά.

Τι έδειξε δοκιμή σε γυναίκες: προπόνηση και ύπνος ως «δίδυμο»

Σε δοκιμή στο Χονγκ Κονγκ, γυναίκες χωρίστηκαν σε ομάδες που έκαναν κυκλική προπόνηση υψηλής έντασης, καθοδήγηση ύπνου, τον συνδυασμό των δύο ή καμία παρέμβαση.

Η ομάδα που έκανε τρία εβδομαδιαία 30λεπτα κυκλικά προγράμματα και παράλληλα εφάρμοσε στρατηγικές για τον ύπνο κατέγραψε τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σε δείκτες όπως η ποιότητα ύπνου, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και η φυσική κατάσταση.

Σημαντικό εύρημα ήταν και η συνέπεια: πάνω από 85% συνέχισαν το πρόγραμμα. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι οι «ρεαλιστικές» ρουτίνες, που ταιριάζουν στη ζωή όπως είναι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να κρατήσουν στον χρόνο.

Διαβάστε αναλυτικά τον τρόπο για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου