Είναι επιχειρηματίας, δημιουργός περιεχομένου, με έντονη παρουσία στα social media. Η δίδυμη αδελφή της Μαίρης Συνατσάκη, Αλίκη Συνατσάκη, ξεχωρίζει μέσα από τη δουλειά της για την αυθεντικότητα, το χιούμορ και τον κοινωνικό της σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας ουσιαστική σύνδεση με το κοινό της.

Η Αλίκη Συνατσάκη γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι 41 χρόνων και το προσωπικό προφίλ της στο Instagram, το οποίο απαριθμεί πάνω από 31.000 followers είναι @alikinwonderland.

Είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου στα social media, ενώ από το 2024 είναι μέλος της ομάδας του σύγχρονου content studio Raw House.

Για τη δυνατή σχέση με την αδελφή της είχε μιλήσει το 2024 η Αλίκη Συνατσάκη, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ελένη», με την αδελφή της, Μαίρη, αποκαλύπτοντας το πόσο τις ένωσε ο ερχομός της ανιψιάς της, καθώς και εάν αν υπήρξε ζήλεια και ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Όπως είχε αναφέρει αρχικά η Αλίκη Συνατσάκη: «Μαμά δεν με λες, γιατί μάνα είναι μόνο μια. Με λες όμως, σοβαρή θεία, είμαι εκεί συνέχεια. Την λατρεύω, λιώνω και τώρα που μεγαλώνει και αυτή με λατρεύει και το δείχνει».

Ενώ η Μαίρη Συνατσάκη πρόσσθεσε ότι: «Είναι η δεύτερη μαμά της, εγώ το λέω. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που είναι η Αλίκη στη ζωή μου, γιατί μου επιτρέπει να είμαι η μαμά που ονειρευόμουν. Ήθελα να είμαι παρούσα στη ζωή του παιδιού. Φυσικά και είναι και ο μπαμπάς της εκεί και είναι καταπληκτικός. Το γεγονός ότι μπορώ να αφήσω τη μικρή στο σπίτι με την Αλίκη, χωρίς να της πω τίποτα, είναι σωτήριο για εμένα».

Για το εάν είχαν κοινές παρέες στην εφηβική τους ηλικία, η Μαίρη Συνατσάκη είχε πει ότι: «Από πολύ νωρίς αποφασίσαμε λίγο υποσυνείδητα να κάνουμε ξεχωριστές παρέες. Κάναμε παρέα, αλλά μέσα στην παρέα ξεκινούσαν και οι τριγμοί ανάμεσά μας. Ζήλειες γινόντουσαν λίγο στο κομμάτι της εφηβείας».

Ενώ για την αυθεντική και ειλικρινή σχέση που έχει με την αδελφή της, η Αλίκη Συνατσάκη τόνισε ότι: «Αν η Μαίρη εκδήλωνε ενδιαφέρον για κάποιο αγόρι, εμένα αυτός γινόταν αδελφός μου. Τα λέω όλα στη Μαίρη. Δεν ήμασταν πάντα δεμένες όσο είμαστε τα τελευταία χρόνια».

Η Αλίκη και η Μαίρη Συνατσάκη / Φωτογραφίες: Instagram.com

Tέλος, για το γεγονός ότι ο ερχομός της μικρής Ολίβιας της έχει ενώσει πιο πολύ από ποτέ, η Μαίρη Συνατσάκη είναι δηλώσει ότι: «Δεν ήμασταν πάντα τόσο δεμένες όσο είμαστε τώρα. Μετά το σχολείο νιώθω ότι χωρίστηκαν οι πορείες μας.Το ότι δουλέψαμε μαζί, μας έφερε πάρα πολύ κοντά. Έχω δηλώσει δημόσια ότι δεν συμπαθώ κανέναν από τα αγόρια της αδελφής μου. Έχω γνώμη συνέχεια, δεν θέλω να μου την πειράξει κανείς, αυτό το φωτεινό πλάσμα που είναι».

Για τη σχέση της αδελφής της με τον Ίαν Στρατή, αλλά και για το πόσο ευγνώμων και χαρούμενη νιώθει που ήρθε στον κόσμο η ανιψιά της, Ολίβια, η Αλίκη Συνατσάκη είχε δηλώσει το 2022 στην κάμερα του Breakfast@star ότι: «Είμαι φουσκωμένη από χαρά, ευτυχία, αγάπη… Πως να είμαι; Είναι το πρώτο μας παιδάκι στην οικογένεια. Κοριτσάκι. Δε νομίζω ότι υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Η Μαίρη και ο Ίαν είναι πολύ ευτυχισμένοι, πολύ συγκινημένοι. Είναι στο μαιευτήριο, είναι οι τρεις τους. Είναι αγκαλιά όλη την ώρα... «Εγώ είναι η πρώτη φορά που γίνομαι θεία. Αισθάνομαι πάρα πολύ εντάξει, πάρα πολύ καλή θεία και είμαι έτοιμη να δώσω όλο μου το είναι…».