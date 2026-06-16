Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε στην Άννα Δρούζα και την εκπομπή Μαθήματα Ζωής του OPEN, περιγράφοντας τη δύσκολη σχέση που είχε για χρόνια με το φαγητό, τα βουλιμικά επεισόδια και την εικόνα που είχε για τον εαυτό της.

Η γνωστή youtuber εξήγησε ότι η κατάσταση αυτή επηρέασε την ψυχολογία της για μεγάλο διάστημα και πως η περίοδος αυτή συνδέθηκε και με κρίσεις πανικού, αλλά και με ξεκίνημα συμπεριφορών αυτοτραυματισμού.

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπιζε

Η σχέση με το φαγητό

Η Μαίρη Συνατσάκη περιέγραψε ότι είχε φτάσει σε σημείο να περιορίζει πολύ την καθημερινή της διατροφή. «Είχα κακή σχέση με το φαγητό. Είχαν γίνει δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να έφτιαχνα ένα τοστ και να ήταν αυτό για όλη την ημέρα. Στα πολύ δύσκολα, ας πιώ έναν χυμό», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξήγησε πως η έντονη αδυναμία και η ενασχόληση με τις θερμίδες έγιναν μέρος της καθημερινότητάς της. «Ήταν το κομμάτι της αδυναμίας, μετράς θερμίδες, σκέφτεσαι τι έχεις φάει, πόσο έχω φάει και τι συμβαίνει… Αδυνάτισα πάρα πολύ και τότε εμφανές για το περιβάλλον. Τότε άρχισαν να το παρατηρούν όλοι περισσότερο», είπε.

Βουλιμικά επεισόδια και ενοχές

Η ίδια μίλησε ανοιχτά και για τα βουλιμικά επεισόδια που, όπως είπε, χρησιμοποιούσε για να καλύψει τα άγχη της. «Έλεγα ψέματα και έδινα και πιο πολύ το κομμάτι της βουλιμίας, όταν έπρεπε να καλύψω τα άγχη μου. Να με δουν να τρώω και μετά εμετός για να βγει ή γυμναστική. Μετά γινότανε αυτό το εμμονικό, η καταγραφή του τι ακριβώς τρως κάθε μέρα, πόσο μετριέσαι, όλο αυτό ήταν πολύ αυτοαναφορικό», τόνισε.

Περιέγραψε επίσης ότι η σχέση της με το σώμα της παρέμενε προβληματική ακόμη και αργότερα. «Μέχρι και σήμερα, αν με κοιτάξω στον καθρέφτη και κάνω την κίνηση ότι ανεβαίνω στη ζυγαριά, δεν υπάρχει ζυγαριά, έχω κοιταχτεί απλά στον καθρέφτη… Το βλέπω το νούμερο και το ξέρω», είπε.

Η εικόνα που είχε για τον εαυτό της

Σε άλλα σημείο αποκάλυψε ότι για χρόνια ένιωθε έντονη απογοήτευση, ενώ ο κύκλος των βουλιμικών επεισοδίων, όπως είπε, κράτησε περίπου δέκα χρόνια: «Έχει κλείσει ένα πολύ περίεργος κύκλος που για μένα είναι λίγο… βία, είναι θυμός, είχε μια τρομερή ένταση. Όταν μπήκα σε αυτόν τον κύκλο των βουλιμικών επεισοδίων, μπορεί να κράτησε και δέκα χρόνια. Αυτό που αισθανόμουν κάθε μέρα ήταν απογοήτευση για τον εαυτό μου. Κάθε μέρα ξυπνούσα με την ελπίδα ότι σήμερα δεν πρόκειται να συμβεί και συνέβαινε, περνούσαν δυο μέρες που το κατάφερνα και την τρίτη μέρα το έχανα και πάλι από την αρχή».

Για την εικόνα της, είπε ότι η λέξη που τη συνόδευε ήταν σκληρή: «Η πραγματική λέξη με την οποία περιέγραφα την εικόνα μου ήταν “αηδία”, αυτό έβλεπα και έξω και ήμουν και στην τηλεόραση. Έβλεπα το εσωτερικό μου χάος κι αισθανόμουν χάλια».

Η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής έχουν αποκτήσει μαζί μια κορούλα, την Ολίβια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση κι η έντονη κριτική

Η πιο δύσκολη περίοδος, όπως σημείωσε, ήταν η χρονιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Τότε, σύμφωνα με όσα είπε, βρισκόταν σε μια σχέση όπου ο σύντροφός της την έκρινε χωρίς να γνωρίζει τι περνούσε. «Μια δύσκολη σχέση με έναν άνθρωπο που μου ασκούσε πολλή κριτική. Δεν ήξερε τι μου συμβαίνει. Ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού εκείνη τη χρονιά. Ένα βράδυ πετάχτηκα από τον ύπνο μου χωρίς ανάσα και μετά έτρεμα και δειλά δειλά ξεκίνησαν κάποια κομμάτια που είχαν να κάνουν με αυτοτραυματισμό», είπε η Μαίρη Συνατσάκη.