Στην Πάρο βρέθηκε οικογενειακώς η Μαίρη Συνατσάκη, με αφορμή τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.

Η γνωστή επιχειρηματίας καμάρωσε τη φίλη και συνεργάτιδά της, με την οποία διατηρούν εταιρεία ρούχων, να ανταλλάσσει όρκους αγάπης με τον γοητευτικό μπασκετμπολίστα.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ γεμάτο τρυφερά οικογενεικά στιγμιότυπα. Σε αυτό ξεχωρίζει η φωτογραφία, όπου ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της, Ολίβια, και τον σύντροφό της, Ίαν Στρατή, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Μαίρη Συνατσάκη: Η οικογενειακή φωτογραφία μπροστά στο ηλιοβασίλεμα

Μαμά και κόρη «έκλεψαν» τις εντυπώσεις με τα ασορτί φορέματα που φορούσαν, ιδανικά και ταιριαστά για την ξεχωριστή περίσταση.

Τα matchy-matchy φορέματα της Μαίρης Συνατσάκη και της κόρης της, Ολίβιας

Η μικρή Ολίβια αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μαμάς της

Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια, με την ευτυχία τους να επισφραγίζεται το 2022 με την απόκτηση της κόρης τους, Ολίβιας.

Το οικογενειακό άλμπουμ της Μαίρης Συνατσάκη από την Πάρο

Η γνωστή YouTuber μοιράζεται τακτικά στιγμές από την επαγγελματική της ζωή, αλλά και την κοινή της καθημερινότητα με τον τραγουδιστή, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία με το κοινό της, που όλα αυτά τα χρόνια την ακολουθεί και τη στηρίζει στα social media.

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες τον Απρίλιο του 2026, η Μαίρη Συνατσάκη με ειλικρίνεια είχε αποκαλύψει πως με τον σύντροφό της δεν επιθυμούν να αποκτήσουν άλλο παιδί. Εξήγησε ότι ο χρόνος τους είναι δομημένος ώστε να δίνουν το 100% της προσοχής τους στην κόρη τους, την Ολίβια, και ότι η ίδια δεν διαθέτει το ψυχικό περιθώριο για να δοθεί σε ένα ακόμα πλάσμα.

«Δεν θέλουμε να αποκτήσουμε άλλο παιδί με τον Ίαν. Ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε στην Ολίβια το 100%. Εγώ προσωπικά, στην ηλικία που είμαι, αισθάνομαι ότι δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θα ήθελα», εξομολογήθηκε.