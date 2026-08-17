Εκτός από το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στον πύρινο εφιάλτη της Σαλαμίνας και κατέληξε με τραγικό τρόπο, έχουμε και δέκα τραυματίες. Μια 50χρονη γυναίκα φέρει εγκαύματα στο 25% του σώματός της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιατρικής συντάκτριας του Star, Άννας Λιτίνα, από τους δέκα τραυματίες, οι πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο που ήταν σε επιφυλακή από την πρώτη στιγμή.

Από αυτούς, δύο γυναίκες παραμένουν στη Μονάδα Εγκαυμάτων. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα, 80 ετών, νοσηλεύεται με μικρής έκτασης εγκαύματα στο σώμα της. Η ζωή της δεν κινδυνεύει και υπάρχει περίπτωση μέσα στην ημέρα να της δοθεί εξιτήριο, με οδηγίες από τους γιατρούς.

Εξάλλου, στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύεται μία γυναίκα 50 ετών που φέρει εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα, τα οποία καλύπτουν το 25% της επιφάνειας του σώματός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της, όμως, χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, καθώς τα εγκαύματά της κρίνονται πιο σοβαρά.