Φωτιά Σαλαμίνα: Tα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών

Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας μια 50χρονη με εγκαύματα σε χέρια και πόδια

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STAR.GR
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Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star (17/8/2026)
Οι πληροφορίες της Άννας Λίτινα στο Star

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Εκτός από το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στον πύρινο εφιάλτη της Σαλαμίνας και κατέληξε με τραγικό τρόπο, έχουμε και δέκα τραυματίες. Μια 50χρονη γυναίκα φέρει εγκαύματα στο 25% του σώματός της.

Σαλαμίνα: Το Star στο σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι

H κατάσταση της υγείας των τραυματιών από τις φωτιές στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιατρικής συντάκτριας του Star, Άννας Λιτίνα, από τους δέκα τραυματίες, οι πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο που ήταν σε επιφυλακή από την πρώτη στιγμή.

Από αυτούς, δύο γυναίκες παραμένουν στη Μονάδα Εγκαυμάτων. Συγκεκριμένα, μία γυναίκα, 80 ετών, νοσηλεύεται με μικρής έκτασης εγκαύματα στο σώμα της. Η ζωή της δεν κινδυνεύει και υπάρχει περίπτωση μέσα στην ημέρα να της δοθεί εξιτήριο, με οδηγίες από τους γιατρούς.

Εξάλλου, στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας νοσηλεύεται μία γυναίκα 50 ετών που φέρει εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα, τα οποία καλύπτουν το 25% της επιφάνειας του σώματός της.

Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της, όμως, χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, καθώς τα εγκαύματά της κρίνονται πιο σοβαρά.

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