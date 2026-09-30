Θάνατος Μαζωνάκη: Παράταση στο «θρίλερ» λόγω κωλύματος για τις ιστολογικές

Έχει λήξει η σύμβαση του παθολογοανατόμου

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Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (30/9/2026)

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Το «θρίλερ» με τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει τέλος. Με αγωνία, η οικογένεια και όλοι όσοι τον αγαπούσαν περιμένουν απαντήσεις. Και όμως, οι κρίσιμες ιστολογικές δεν έχουν προχωρήσει διότι είχε λήξει η σύμβαση του παθολογοανατόμου.

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Μαζωνάκης ιστολογικές

Απίστευτο κι όμως ελληνικό... Την ώρα που η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο περιμένουν με αγωνία να πάρουν απαντήσεις, για ημέρες, ο ιστολογικός έλεγχος για τα αίτια θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή έμενε «στο σκοτάδι» εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Θάνατος Μαζωνάκη: Έχει λήξει η σύμβαση του παθολογοανατόμου

Ο μοναδικός παθολογοανατόμος που διενεργεί τις ιστολογικές εξετάσεις είναι και μόνιμος υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η σύμβασή του με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει λήξει από τις 30 Ιουνίου, δηλαδή εδώ και τρεις μήνες, με αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις - μαζί με την υπόθεση του τραγουδιστή - να μπαίνουν σε μεγάλη αναμονή.

«Έχουν παγώσει όλες οι ιστολογικές από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένας παθολογοανατόμος που καλύπτει τη θέση με εξάμηνες συμβάσεις και εξαιτίας συγκεκριμένης διάταξης δεν μπορεί να ανανεώνεται η σύμβαση στον ίδιο άνθρωπο συνεχόμενα, αλλά πρέπει να μεσολαβεί διάστημα έξι μηνών», αναφέρουν πηγές του παθολογοανατομικού εργαστηρίου.

Ο συγκεκριμένος παθολογοανατόμος που η σύμβασή του έχει λήξει, δεν είναι τυχαίος. Ήταν εκείνος που έριξε φως στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου. Επανεκτίμησε και γνωμάτευσε τα αίτια θανάτου για τη Μαλένα και την Ίριδα, αποδίδοντας τον θάνατο σε ασφυξία, βάζοντας τέλος σε μια σειρά λαθών και παραλείψεων.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάλυπτε σχεδόν το σύνολο των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας. Σε πάρα πολλές υποθέσεις περιμένουμε ιστολογικά τουλάχιστον έναν χρόνο», αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων.

Στην περίπτωση της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, ορίστηκε τακτικός καθηγητής του ΕΚΠΑ για να προχωρήσει τις ιστολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται και το πόρισμα από τις τοξικολογικές για τις ουσίες που πιθανόν χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη.

 

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