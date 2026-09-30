Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.

Φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε. Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.