Θεσσαλονίκη: Στο Star το πόρισμα της ΕΑΔ για τη παράνομη ογκολογική κλινική

Το ρεπόρτάζ της Λευκής Γεωργάκη για τις χημειοθεραπείες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκαλύπτει παρανομίες σε ιδιωτική ογκολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη.
  • Εντοπίστηκαν τουλάχιστον επτά ασθενείς που εισήχθησαν επανειλημμένα με μη ογκολογικές διαγνώσεις.
  • Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες χωρίς να δικαιολογούνται οι διαγνώσεις τους.
  • Ο γιατρός της κλινικής είχε δικαίωμα συνταγογράφησης και οι θεραπείες καλύπτονταν από τον ΕΟΠΥΥ.
  • Ο γιατρός είχε προηγούμενη εμπειρία στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο και διατηρούσε σταθερό κύκλο ασθενών.

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φέρνει στη δημοσιότητα το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Σε αυτό καταγράφονται ευρήματα που δεν είχαν εντοπιστεί κατά τον προηγούμενο έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές εντόπισαν το ογκολογικό τμήμα, τα γραφεία, τον εξοπλισμό, αλλά και το βιβλίο ασθενών του Ογκολογικού Τμήματος.

Θεσσαλονίκη: Λουκέτο σήμερα σε κλινική για παράνομο ογκολογικό τμήμα

Σύμφωνα με το πόρισμα που παρουσίασε η ανταποκρίτρια του Star στη Θεσσαλονίκη, Λευκή Γεωργάκη, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονται στο βιβλίο ασθενών τουλάχιστον επτά ασθενείς, οι οποίοι φέρονται να εισήχθησαν επανειλημμένα, τρεις ή τέσσερις φορές ο καθένας, ανά περίπου 15 ημέρες, με διαφορετική κάθε φορά διάγνωση.

Το πόρισμα της ΕΑΔ για την παράνομη κλινική στη Θεσσαλονίκη

Το πόρισμα της ΕΑΔ για την παράνομη κλινική στη Θεσσαλονίκη

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται χαρακτηριστικά περίπτωση ασθενούς ο οποίος εισήχθη στην κλινική με διαγνώσεις όπως αλλεργική κνίδωση, σύνδρομα κεφαλαλγίας, λειτουργική διάρροια και λοίμωξη του ουροποιητικού.

Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Όπως αναφέρεται στο συμπέρασμα του εγγράφου που παρουσιάστηκε, οι συγκεκριμένες διαγνώσεις δεν αφορούν ογκολογικές παθήσεις ώστε να δικαιολογείται η πραγματοποίηση χημειοθεραπειών, παρ’ όλ’ αυτά έγιναν με την επίβλεψη του γιατρού που λειτουργούσε την ογκολογική κλινική.

Αυτό που διερευνάται τώρα είναι αν χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς που δεν είχαν ογκολογικές διαγνώσεις ή αν οι συγκεκριμένες εισαγωγές χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογηθεί η παραμονή των ασθενών στην κλινική.

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Παράλληλαο γιατρός είχε δικαίωμα συνταγογράφησης και μπορούσαν έτσι να προμηθεύονται τα φάρμακα από εξωτερικά φαρμακεία με το κόστος να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

Τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο συγκεκριμένος γιατρός είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Θεαγένειο, είχε δημιουργήσει έναν σταθερό κύκλο ασθενών, αρκετοί από τους οποίους τον ακολουθούσαν σταθερά, κάποιοι ακόμα και τυφλά. 

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