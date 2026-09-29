Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της

Πού απαθανατίστηκε το ζευγάρι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.26 , 19:27 Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους
29.09.26 , 19:17 Zeekr: Εντυπωσιάζει στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
29.09.26 , 19:08 Νέοι κανόνες για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες
29.09.26 , 18:19 Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού
29.09.26 , 18:15 Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
29.09.26 , 17:59 Γεωργιάδης για Πατούλη: Όλες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας
29.09.26 , 17:53 Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για διακοπές - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα
29.09.26 , 17:38 Τζώνη Θεοδωρίδης: Αγκαλιά με τη σύζυγο και την κούκλα κόρη του
29.09.26 , 17:36 Συγκινεί ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: «Εδώ θα ήθελα να είμαστε για πάντα»
29.09.26 , 17:25 Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026
29.09.26 , 17:24 Συντάξεις χηρείας: Ποιοι δικαιούχοι χάνουν - Ποιες ανισότητες μένουν
29.09.26 , 17:18 GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!
29.09.26 , 17:02 Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του
29.09.26 , 16:57 Πετράκης - Αλατζίδου: Το promo video για το «Έτσι Απλά Pagrati»
29.09.26 , 16:55 «H γιατρός είπε στον άνδρα της ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»
Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Αλεξάνδρα Νίκα: Το glamorous look σε γάμο φίλης της
Η εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου»
Τροχός της Τύχης: Ο Νίκος δεν έλυσε τον πρώτο γρίφο της σεζόν - Εσύ;
Ποια ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στις αστρολογικές εξελίξεις τον Οκτώβριο;
Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που κλείνει την croissanterie στο Παρίσι
Άνω Λιόσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού
Λάκης Γαβαλάς: Αποκάλυψε τον λόγο που δε μιλάει με την Άννα Βίσση
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Tα instastories της από το οικογενειακό ταξίδι στην Ιαπωνία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της Θέμης Σοφός παρευρέθηκαν σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια οίκου κοσμηματοποιίας στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Η Τσιμτσιλή έκανε μίνιμαλ και κομψή εμφάνιση με μαύρο φόρεμα και διακριτικά κοσμήματα.
  • Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά και πρόσφατα ταξίδεψε στην Ιαπωνία.
  • Ο Θέμης Σοφός αποφεύγει τη δημοσιότητα, εκφράζοντας τον σεβασμό του για την εργασία της Σταματίνας.
  • Δηλώνει πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα και θεωρεί τα παιδιά τους δώρο από τον Θεό.

Το «παρών» σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων οίκου κοσμηματοποιίας, που πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό  Χρηματιστήριο Αθηνών, έδωσαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Η παρουσιάστρια έκανε μια κομψή, μίνιμαλ και αρκετά glamorous εμφάνιση, επιλέγοντας τη μονοχρωμία. Φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, που έμοιαζε με λεπτό πλεκτό, εφαρμοστό στο πάνω μέρος και πιο άνετο προς το τελείωμα. Είχε V λαιμόκοψη και χρυσά κουμπιά.

Δήμητρα Βουράκη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ουρανία Βουράκη/ studio panoulis

Δήμητρα Βουράκη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ουρανία Βουράκη/ studio panoulis

Συνδύασε το look της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, με λεπτά λουράκια που έδεναν γύρω από το πόδι.  Τα κοσμήματά της ήταν διακριτικά και κρατούσε στο χέρι ένα μικρό μαύρο clutch.

«Ήταν όνειρο ζωής»: Το μαγευτικό ταξίδι της Τσιμτσιλή με την οικογένειά της

To ζευγάρι, που είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια, ταξίδεψε με τα τρία του παιδιά στην Ιαπωνία στα τέλη Αυγούστου και μέσα από τις αναρτήσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή είχαμε δει τότε τον γνωστό ποινικολόγο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε εξηγήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι ο σύζυγός της έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από τη δημοσιότητα, καθώς προτιμά να μιλάει μόνο μέσα από τη δουλειά του.

 

 

«Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητά της, την εργατικότητά της. Η Σταματίνα είναι ένας δουλευταράς. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της δουλειά, ήταν η δική μου επιλογή να απέχω», είχε πει σε μια σπάνια συνέντευξή του ο Θέμης Σοφός, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, τον περασμένο Απρίλιο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή πόζα με τον Θέμη Σοφό στη θάλασσα

Στην ίδια εκπομπή είχε δηλώσει πως είναι πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. «Είναι  ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί» και πως τα τρία τους παιδιά είναι «αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διήμερο στο Κατράκειο με Σκορδά, Λιόλιου, Ζευγαρά, Κάβουρα
Celebrities & Gossip Νεα
Αλέξανρος Τσουβέλας: Sold out διήμερο στο Κατράκειο με πολλούς επώνυμους
Τζώνυ Θεοδωρίδης: Δείτε την Κούκλα Κόρη Του
Celebrities & Gossip Νεα
Τζώνη Θεοδωρίδης: Αγκαλιά με τη σύζυγο και την κούκλα κόρη του
Λορεντζο Καριέρε
Celebrities & Gossip Νεα
Συγκινεί ο γιος του Λορέντζο Καριέρε: «Εδώ θα ήθελα να είμαστε για πάντα»
Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe
Celebrities & Gossip Νεα
Ολίβια Βασιλόπουλος: Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss Universe 2026
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Οι ευχές στον μπαμπά της για τα γενέθλιά του
Ζαχάρα: Αφαίρεσαι Και Επίσημα Το Επίθετο Του Brad Pitt
Celebrities & Gossip Νεα
Zαχάρα Τζολί: Αφαίρεσε και επίσημα το όνομα του μπαμπά της Brad Pitt
Ιουλία Καλλιμάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: «Ήταν μία μέρα που την περιμέναμε πολύ»
Μπεζάν: Παραλίγο Να Εμπλακεί Σε Τροχαίο
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Μπεζάν: Έστριψε το τιμόνι και παραλίγο να καρφωθεί πάνω σε δέντρο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Celebrities & Gossip Νεα
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top