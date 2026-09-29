Το «παρών» σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων οίκου κοσμηματοποιίας, που πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, έδωσαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός.

Θέμης Σοφός- Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία studio panoulis

Η παρουσιάστρια έκανε μια κομψή, μίνιμαλ και αρκετά glamorous εμφάνιση, επιλέγοντας τη μονοχρωμία. Φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, που έμοιαζε με λεπτό πλεκτό, εφαρμοστό στο πάνω μέρος και πιο άνετο προς το τελείωμα. Είχε V λαιμόκοψη και χρυσά κουμπιά.

Δήμητρα Βουράκη, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Ουρανία Βουράκη/ studio panoulis

Συνδύασε το look της με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα, με λεπτά λουράκια που έδεναν γύρω από το πόδι. Τα κοσμήματά της ήταν διακριτικά και κρατούσε στο χέρι ένα μικρό μαύρο clutch.

To ζευγάρι, που είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια, ταξίδεψε με τα τρία του παιδιά στην Ιαπωνία στα τέλη Αυγούστου και μέσα από τις αναρτήσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή είχαμε δει τότε τον γνωστό ποινικολόγο. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε εξηγήσει κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι ο σύζυγός της έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από τη δημοσιότητα, καθώς προτιμά να μιλάει μόνο μέσα από τη δουλειά του.

«Σέβομαι απεριόριστα την εργασία της γυναίκας μου, τη μαχητικότητά της, την εργατικότητά της. Η Σταματίνα είναι ένας δουλευταράς. Η δημοσιότητα που συνοδεύει τη δική της δουλειά, ήταν η δική μου επιλογή να απέχω», είχε πει σε μια σπάνια συνέντευξή του ο Θέμης Σοφός, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, τον περασμένο Απρίλιο.

Στην ίδια εκπομπή είχε δηλώσει πως είναι πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. «Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί» και πως τα τρία τους παιδιά είναι «αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι».