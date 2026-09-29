Σε έναν γάμο γεμάτο χαμόγελα, όμορφες στιγμές και καλοκαιρινή διάθεση βρέθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία έδωσε το «παρών» στην ιδιαίτερη ημέρα της αγαπημένης της φίλης, Εβίτας Μιχαλοπούλου.

Η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε για την περίσταση μια εντυπωσιακή δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη, μιας σχεδιάστριας που εμπιστεύεται συχνά για τις ξεχωριστές εμφανίσεις της.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού φόρεσε ένα μάξι φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες και διακοσμητικές πέτρες, που ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Το ιδιαίτερο σχέδιο είχε ανοίγματα στα πλαϊνά, ενώ το μπούστο κατέληγε σε ένα κομψό δέσιμο στον λαιμό, χαρίζοντας στο look μια πιο glamorous αισθητική.

Η ίδια κράτησε το υπόλοιπο styling διακριτικό, επιλέγοντας μπεζ ψηλοτάκουνα πέδιλα, ενώ άφησε τα μαλλιά της ελεύθερα στους ώμους, σε ένα ανάλαφρο χτένισμα που ταίριαζε απόλυτα με το καλοκαιρινό σκηνικό.

Αυτό που έκανε, ωστόσο, τη συγκεκριμένη εμφάνιση ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν και η παρέα της. Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στον γάμο συνοδευόμενη από τον αδελφό της Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο φαίνεται πως διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Η ίδια μοιράστηκε μέσα από τα social media φωτογραφίες από τη βραδιά, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα και αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τη νησιώτικη ατμόσφαιρα του γάμου.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε νησί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το μέρος που επέλεξε το ζευγάρι για να ανταλλάξει όρκους