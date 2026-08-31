Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

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Αργυρός - Νίκα: Διακοπές Στην Ίο Με Τα Δύο Παιδιά Τους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πέρασαν οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στο Instagram.
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχήθηκε στην Αλεξάνδρα Νίκα για την ονομαστική της εορτή μέσω Instagram.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Ιουλίου 2025 σε ιδιωτική τελετή.
  • Η οικογένεια έχει δύο παιδιά: τον γιο Βασίλη και την κόρη Μιράντα.

Στην Ίο βρέθηκαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

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Το ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να χαλαρώσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί με τα δύο του παιδιά. Σύσσωμη η οικογένεια του καλλιτέχνη και της επιχειρηματία απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους, καθώς και εικόνες από τα τοπία της Ίου.

 

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

 

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

 

 

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Οι αναρτήσεις της έδωσαν στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από τις στιγμές ξεγνοιασιάς που πέρασε η οικογένεια στο νησί.

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για την ονομαστική της εορτή

«Χρόνια Πολλά στο σπίτι μου» έγραψε ο τραγουδιστής ανεβάζοντας στο Instagram μία φωτογραφία της όμορφης συζύγου του, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου.

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Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Η οικογενειακή τους ζωή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επισφράγισαν τη σχέση τους με τον γάμο στις 7 Ιουλίου 2025. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς επιθυμία τους ήταν να κρατήσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή ιδιωτική. Η οικογένειά τους είχε ήδη μεγαλώσει από τον Νοέμβριο του 2024, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, ήρθε στη ζωή και η κόρη τους, Μιράντα, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
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