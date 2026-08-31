Αργυρός - Νίκα: Διακοπές Στην Ίο Με Τα Δύο Παιδιά Τους

Στην Ίο βρέθηκαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να χαλαρώσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο μαζί με τα δύο του παιδιά. Σύσσωμη η οικογένεια του καλλιτέχνη και της επιχειρηματία απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την εξόρμησή τους, καθώς και εικόνες από τα τοπία της Ίου.

Οι αναρτήσεις της έδωσαν στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από τις στιγμές ξεγνοιασιάς που πέρασε η οικογένεια στο νησί.

Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για την ονομαστική της εορτή

«Χρόνια Πολλά στο σπίτι μου» έγραψε ο τραγουδιστής ανεβάζοντας στο Instagram μία φωτογραφία της όμορφης συζύγου του, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Η οικογενειακή τους ζωή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα επισφράγισαν τη σχέση τους με τον γάμο στις 7 Ιουλίου 2025. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς επιθυμία τους ήταν να κρατήσουν την ιδιαίτερη αυτή στιγμή ιδιωτική. Η οικογένειά τους είχε ήδη μεγαλώσει από τον Νοέμβριο του 2024, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2026, ήρθε στη ζωή και η κόρη τους, Μιράντα, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.