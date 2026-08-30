Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της

Ο Μιχαήλ- Άγγελος έγινε 13 ετών

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Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της
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Επιμέλεια STAR.GR
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Tι είχε πει η Σίσσυ Χρηστίδου πριν δύο μήνες για τις καλοκαιρινές της διακοπές/ βίντεο από Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 13α γενέθλια του γιου της, Μιχαήλ-Άγγελου, στις 29 Αυγούστου.
  • Διοργάνωσε πάρτι για τον γιο της με φίλους, γεμάτο διασκέδαση και χορό.
  • Η τούρτα του πάρτι ήταν εντυπωσιακή, απεικόνιζε mountain bike, αντικατοπτρίζοντας την αγάπη του γιου της για την ποδηλασία.
  • Η Σίσσυ μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γιορτή και εξέφρασε τη συγκίνησή της για την ενηλικίωση του γιου της.

Μία μέρα ξεχωριστή και γεμάτη χαρά ήταν η χθεσινή(σ.σ: 29 Αυγούστου) για τη Σίσσυ Χρηστίδου καθώς πριν από 13 χρόνια έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της, Μιχαήλ- Άγγελο.

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Η παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να μην του ετοιμάζει ένα πάρτι προκειμένου ο έφηβος πια γιος της να διασκεδάσει με τους φίλους του, να χαρεί και να χορέψει.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της

Η Σίσσυ μοιράστηκε τη χαρά της δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη γιορτή, ενώ σε ένα από αυτά φαίνεται και η εντυπωσιακή τούρτα με τα κεράκια που έσβησε ο Μιχαήλ- Άγγελος. Το εντυπωσιακό γλυκό απεικόνιζε ένα mountain bike και το εμπνεύστηκε η Σίσσυ λαμβάνοντας υπόψιν της την αγάπη του γιου της για την ποδηλασία.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της

Η παρουσιάστρια εκτός από φωτογραφίες από τη γιορτή εξέφρασε και τα συναισθήματά της που ο γιος της έγινε πλέον έφηβος και αναρωτήθηκε πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός.

 

 

«Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13! Πότε έγινε αυτό..; Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου..» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε. 

Εκεί, σ΄αυτή τη σημαντική στιγμή για όλη την οικογένεια ήταν και ο πρωτότοκος γιος της παρουσιάστριας Φίλιππος- Ραφαήλ ο οποίος είναι 18 ετών. Η Σίσσυ, όπως έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή της, μετά το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη, πάντα είχε ως προτεραιότητα της τα δύο της παιδιά και δεν έβαλε ποτέ κανέναν άντρα στο σπίτι που κοιμόντουσαν τα παιδιά της.

"Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου, όπως ξέρεις, είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άντρας και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άντρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα αυτό. Το καταλαβαίνω" είχε πει η Σίσσυ σε συνέντευξή της  στο περιοδικό ΟΚ! 

 

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