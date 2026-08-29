Madonna: Το βίντεο από το ονειρικό της ταξίδι στην Ελλάδα

Η απόλυτη «Βασίλισσα της Ποπ» πήγε Μετέωρα, Πάτμο και Κέρκυρα

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Τη χώρα μας για να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Μαντόνα. Η απόλυτη «Βασίλισσα της Ποπ» αναγνωρισμένη ως η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της μουσικής, πήγε στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο.

Μαντόνα: Το άλμπουμ του συντρόφου της από τις διακοπές τους στην Ελλάδα

Madonna: Το βίντεο από το ονειρικό της ταξίδι στην Ελλάδα


Μαζί της σε όλα τα ταξίδια ήταν και ο  30χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις.  

Madonna: Το βίντεο από το ονειρικό της ταξίδι στην Ελλάδα


Στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, η Μαdonna γιόρτασε και τα γενέθλιά της, έχοντας στην αγκαλιά της τις δίδυμες κόρες της, Στέλλα και την Εστέρ.

Madonna: Το βίντεο από το ονειρικό της ταξίδι στην Ελλάδα

Μία μέρα μετά την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, έσβησε τα κεράκια στην τούρτα σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, το «Ατζάρδο».

Η γιορτή είχε έντονο ελληνικό χρώμα και “άρωμα Ελλάδας” και η τραγουδίστρια χόρεψε ακόμα και συρτάκι.Η Madonna γεύτηκε τις ελληνικές παραδοσιακές λιχουδιές και γλέντησε με την ψυχή της.

Νωρίτερα η Madonna πήγε  στα Μετέωρα, όπου δεν παρέλειψε να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, θαυμάζοντας από κοντά το μοναδικό τοπίο.  Μαζί της εκτός από τις δίδυμες κόρες της Στέλλα και την Εστέρ ήταν και ο γιος της Ρόκο Ρίτσι. 

Η επίσκεψή της στο νησί ήταν συμβολική καθώς εκεί είχε πάει όταν ήταν επτά μηνών έγκυος στον ίδιο. 

 

 

Η Madonna με την οικογένειά της, βρέθηκε και στην Πάτμο, όπου επισκέφθηκε και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “ένιωσε την παρουσία του Θεού”.


 

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