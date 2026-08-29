Τη χώρα μας για να κάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές επέλεξε η Μαντόνα. Η απόλυτη «Βασίλισσα της Ποπ» αναγνωρισμένη ως η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στην ιστορία της μουσικής, πήγε στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο.



Μαζί της σε όλα τα ταξίδια ήταν και ο 30χρονος σύντροφός της, Ακίμ Μόρις.



Στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, η Μαdonna γιόρτασε και τα γενέθλιά της, έχοντας στην αγκαλιά της τις δίδυμες κόρες της, Στέλλα και την Εστέρ.

Μία μέρα μετά την μεγάλη γιορτή της Παναγίας, έσβησε τα κεράκια στην τούρτα σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, το «Ατζάρδο».

Η γιορτή είχε έντονο ελληνικό χρώμα και “άρωμα Ελλάδας” και η τραγουδίστρια χόρεψε ακόμα και συρτάκι.Η Madonna γεύτηκε τις ελληνικές παραδοσιακές λιχουδιές και γλέντησε με την ψυχή της.

Νωρίτερα η Madonna πήγε στα Μετέωρα, όπου δεν παρέλειψε να επισκεφθεί την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, θαυμάζοντας από κοντά το μοναδικό τοπίο. Μαζί της εκτός από τις δίδυμες κόρες της Στέλλα και την Εστέρ ήταν και ο γιος της Ρόκο Ρίτσι.

Η επίσκεψή της στο νησί ήταν συμβολική καθώς εκεί είχε πάει όταν ήταν επτά μηνών έγκυος στον ίδιο.

Η Madonna με την οικογένειά της, βρέθηκε και στην Πάτμο, όπου επισκέφθηκε και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως “ένιωσε την παρουσία του Θεού”.



