Ελένη Πετρουλάκη στη Μύκονο: Η νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια

Οι φωτογραφίες με την καλλονή κόρη της, Άννα Μαρία Ίβιτς

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Πετρουλάκη περνά καλοκαιρινές διακοπές στη Μύκονο, όπου εμφανίστηκε στα Ματογιάννια.
  • Η γνωστή γυμνάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες στα social media, συμπεριλαμβανομένης μιας με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία.
  • Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, αναγνωρίστηκε από θαυμαστές και φωτογραφήθηκε μαζί τους.
  • Η Άννα Μαρία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και η κοινή τους παρουσία στη Μύκονο είναι σημαντική οικογενειακή στιγμή.
  • Η Ελένη Πετρουλάκη συνδυάζει χαλάρωση και κοινωνικές εξόδους στο νησί.

Μέρος του καλοκαιριού της στη Μύκονο περνά η Ελένη Πετρουλάκη, η οποία εμφανίστηκε στα Ματογιάννια σε χαλαρή βόλτα και τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Παράλληλα, η γνωστή γυμνάστρια μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, ανάμεσά τους και ένα στιγμιότυπο με την 21χρονη κόρη της, Άννα Μαρία. 

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Η Ελένη Πετρουλάκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σε μία από τις εξόδους της καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να περπατά στα σοκάκια της Μυκόνου και ειδικότερα στα Ματογιάννια, χαλαρή και ευδιάθετη.

Ελένη Πετρουλάκη στη Μύκονο: Η νυχτερινή βόλτα στα Ματογιάννια

Σε εικόνες από τη βραδινή της έξοδο, η Ελένη Πετρουλάκη εμφανίζεται με λευκό φόρεμα με κροσέ, ενώ σε άλλο υλικό αναφέρεται ότι πραγματοποίησε τη νυχτερινή βόλτα μαζί με φίλη της στα στενά του νησιού.

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Μύκονος και Ματογιάννια στο επίκεντρο της παρουσίας της

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στα Ματογιάννια, αρκετοί την αναγνώρισαν και την πλησίασαν. Η ίδια σταμάτησε και φωτογραφήθηκε με θαυμαστές που τη συνάντησαν ανάμεσα στο πλήθος, ενώ η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους περαστικούς.

Η Μύκονος παραμένει και φέτος προορισμός για πρόσωπα της εγχώριας showbiz, με την Ελένη Πετρουλάκη να επιλέγει το νησί για χαλάρωση αλλά και κοινωνικές εξόδους λίγο πριν ολοκληρωθεί το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο από το Mykonos Live TV

Οι αναρτήσεις της Ελένης Πετρουλάκη και η φωτογραφία με την Άννα Μαρία

Παράλληλα με τις εμφανίσεις της στο νησί, η Ελένη Πετρουλάκη δημοσιεύει στο Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στη Μύκονο. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, ξεχώρισε εκείνη στην οποία ποζάρει μαζί με την κόρη της, Άννα Μαρία. 

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Μητέρα και κόρη εμφανίζονται χαμογελαστές στον φακό, απολαμβάνοντας κοινό χρόνο στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Η παρουσία της Άννας Μαρίας στη Μύκονο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα τελευταία χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάρτηση της Ελένης Πετρουλάκη με την κόρη της, Άννα Μαρία

Η 21χρονη Άννα Μαρία ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Άννα Μαρία, 21 ετών, έχει μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σπουδές και τη ζωή της. Για αυτόν τον λόγο, η κοινή παρουσία με τη μητέρα της στη Μύκονο καταγράφεται ως μια οικογενειακή στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. 

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Οι πρόσφατες εικόνες από τα Ματογιάννια και οι αναρτήσεις στα social media δείχνουν ότι η Ελένη Πετρουλάκη συνεχίζει τις διακοπές της στο νησί, συνδυάζοντας χαλαρές βόλτες, δημόσιες εμφανίσεις και χρόνο με την κόρη της.

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ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΒΙΤΣ
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