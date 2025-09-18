Ελένη Πετρουλάκη: Στην Κύπρο με την κόρη της, Δωροθέα για τις σπουδές της!

Μια ακόμα ιδιαίτερη στιγμή γεμάτη συγκίνηση και περηφάνια ζει η Ελένη Πετρουλάκη, καθώς βλέπει τα παιδιά της να ανοίγουν τα φτερά τους και να χαράζουν τη δική τους πορεία.

Η γνωστή γυμνάστρια που τα τελευταία χρόνια μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την καθημερινότητά της, συνόδευσε την κόρη της, Δωροθέα, στην Κύπρο για να ξεκινήσει τις σπουδές της.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες από το αεροδρόμιο και από τη φοιτητική εστία, γράφοντας στη λεζάντα: «Και η τρίτη κόρη για σπουδές… Τόσα χρόνια το φανταζόμουν, αλλά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, η καρδιά δεν είναι ποτέ έτοιμη. Έξω από την εστία του πανεπιστημίου, με τις βαλίτσες γεμάτες πράγματα και τις αγκαλιές μας γεμάτες αγάπη, ζούμε πάλι το ίδιο γλυκόπικρο συναίσθημα του αποχωρισμού. Από τη μια η περηφάνια – που ανοίγει τα φτερά της, που ξεκινάει το δικό της ταξίδι, που κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Από την άλλη η νοσταλγία – που το σπίτι αδειάζει σιγά-σιγά!

Είναι η τρίτη φορά που το ζω, και κάθε φορά πονάει με τον ίδιο τρόπο αλλά και γεμίζει την ψυχή μου με την ίδια χαρά. Γιατί ξέρω πως το κάθε παιδί μας κουβαλάει μαζί του την αγάπη, τις ευχές και τις αξίες που του δώσαμε. Καλή αρχή, κοριτσάκι μου ❤️ Να γεμίσεις εμπειρίες, φιλίες, γνώση , και όμορφες στιγμές. Να θυμάσαι πως η αγκαλιά μας είναι πάντα ανοιχτή και το σπίτι μας θα ειναι πάντα γεμάτο από εσένα.»

Ελένη Πετρουλάκη και Ίλια Ίβιτς: Υπερήφανοι για τις κόρες τους

Η Ελένη Πετρουλάκη και ο Ίλια Ίβιτς έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια με τέσσερις κόρες, καθεμία από τις οποίες έχει βρει τον δικό της δρόμο.

Η Άννα-Μαρία η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας έχει ήδη χαράξει τη δική της διαδρομή, ζώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σπουδάζοντας στο Fordham University με πλήρη αθλητική υποτροφία. Από μικρή ξεχώριζε στον στίβο και μέχρι σήμερα συνεχίζει αφοσιωμένη στις προπονήσεις της.

Η Δωροθέα ξεκινά τις σπουδές της στην Κύπρο, σε ένα νέο περιβάλλον που υπόσχεται να της προσφέρει εμπειρίες ζωής και προσωπική εξέλιξη.

Η Μίλα κατάφερε να εξασφαλίσει αθλητική υποτροφία στο φημισμένο California State University Long Beach.

Η Ηλιάνα είναι η μικρότερη της οικογένειας και παραμένει ακόμη μαθήτρια. Σύντομα, βέβαια θα φύγει και αυτή από το πατρικό της, ώστε να ακολουθήσει το όνειρό της.