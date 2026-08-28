Εγνατία Oδός: Σε μια λωρίδα μόνο η κυκλοφορία στις σήραγγες

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Σε μια λωρίδα η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα λόγω έλλειψης πιστοποιήσεων.
  • Οι σήραγγες δεν έχουν πιστοποιήσεις για πυρασφάλεια, εξαερισμό, έξοδοι διαφυγής και φωτισμό ασφαλείας.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούσε τις πιστοποιήσεις από το 2007, αλλά δεν είχαν ληφθεί.
  • Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στους οδηγούς, ειδικά στη διαδρομή Μέτσοβο - Γρεβενά.
  • Η νέα εταιρεία διαχείρισης έλαβε εντολή να περιορίσει την κυκλοφορία σε μονή λωρίδα σε 35 σήραγγες.

Μια απίστευτη αποκάλυψη κάνει σήμερα το Star για τις σήραγγες της Εγνατίας Οδού, οι οποίες δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Για αυτό τον λόγο έχει αποφασιστεί να διεξάγεται η κυκλοφορία μόνο από μία λωρίδα. 

Oδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία Οδό και προκάλεσε τροχαίο

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι τεράστια. Στα πλάνα  από τη σήραγγα Βοτονοσίου σήμερα, λίγο έξω από το Μέτσοβο, φαίνεται τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες μόνο στη μία λωρίδα. Τις προηγούμενες μέρες σχηματίστηκαν ουρές σε πολλές σήραγγες, ειδικά στη διαδρομή από Μέτσοβο προς Γρεβενά.

Μόνο σε μία λωρίδα η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Μόνο σε μία λωρίδα η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Μόνο σε μία λωρίδα η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Μόνο σε μία λωρίδα η κυκλοφορία στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού 

Εγνατία Οδός: Οι πιστοποιήσεις που έλειπαν  

Η κυκλοφορία γίνεται σε μία λωρίδα αφού μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως πυρασφάλεια, εξαερισμός, έξοδοι διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  υποχρέωνε την Ελλάδα να διαθέτει τις πιστοποιήσεις από το 2007.

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Όλα αυτά τα χρόνια ο προηγούμενος φορέας της Εγνατίας, που υπαγόταν στο Ελληνικό Δημόσιο, είχε κάνει κάποιες εργασίες, αλλά δεν είχε φροντίσει να πάρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών. Άφησαν να εννοηθεί ότι ευθύνεται το δυσκίνητο Ελληνικό Δημόσιο και όλες οι διαδικασίες πήγαιναν με ρυθμούς χελώνας.

Έτσι, τώρα η αρμόδια αρχή έδωσε εντολή στη νέα εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση να γίνεται η κυκλοφορία σε μονή λωρίδα και στις 35 μεγάλες σήραγγες της Εγνατίας.


 

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