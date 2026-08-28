Μια υπόθεση ναρκωτικών που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας έρχεται στο φως. Πρωταγωνιστής είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος αντί να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες, φέρεται να έφτιαχνε χημικά ναρκωτικά! Το πελατολόγιο του κυκλώματος, μάλιστα, κρύβει εκπλήξεις, καθώς ανάμεσα στους «πελάτες» φιγουράρει το όνομα γνωστής τραγουδίστριας, η οποία αγόραζε συστηματικά κοκαΐνη. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Κατερίνας Μαστραντωνάκη.

Τα στελέχη του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες χθες (27/8) το απόγευμα σε δύο άτομα, σε Πειραιά και Χαϊδάρι. Αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ο ρόλος του ψυχιάτρου.

Ο γιατρός εκμεταλλευόταν τις γνώσεις του για να φτιάχνει και να συνθέτει τα χημικά ναρκωτικά, ενώ ο συνεργός του, που συνελήφθη στο Χαϊδάρι, είχε τον ρόλο του «ντίλερ», κάνοντας τις παραδόσεις στους πελάτες. Το πιο «καυτό» στοιχείο, ωστόσο, που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι οι ιδιόχειρες σημειώσεις των δραστών με το πελατολόγιό τους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ανάμεσα στα ονόματα όσων αγόραζαν ναρκωτικά, ξεχωρίζει αυτό της πασίγνωστης τραγουδίστριας . Η έρευνα δείχνει πως η γυναίκα ήταν τακτική πελάτισσα του κυκλώματος, και προμηθευόταν κυρίως ποσότητες κοκαΐνης. Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων αποκάλυψαν ένα πραγματικό υπερκατάστημα του «λευκού θανάτου».