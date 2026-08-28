Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διώκεται ο προπονητής Κουλουμπής Παρίσης στην Κεφαλονιά για βιασμούς ανηλίκων αθλητριών.
  • Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει κατηγορίες για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων.
  • Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στη διερεύνηση και δίωξη σχετικών εγκλημάτων.
  • Οι πολίτες καλούνται να παρέχουν πληροφορίες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.
  • Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία του προπονητή στην Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ’ εξακολούθηση.

Κεφαλονιά: Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ 

Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων

Πρόκειται για τον Κουλουμπή Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεν. 13-02-1976 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

Σε βάρος του ανωτέρω ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατά συρροή, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή – πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο, παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Π.Κ. κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση (με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων), με δράστη παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσσει έστω και προσωρινά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

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