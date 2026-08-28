Έρχεται νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα»

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
ηλιακός θερμοσίφωνας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.
  • Διατίθενται 1,75 δισ. ευρώ για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης σε 62.000 κατοικίες.
  • Θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 200.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσίφωνες, εκ των οποίων 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αναβαθμίσεις κατοικιών μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ.

Φαίνεται πως προχωρά ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς έλαβε χτες το «πρόσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίπου 1,75 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παρεμβάσεις σε 62.000 κατοικίες και για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με τουλάχιστον 200.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες. Από τις συσκευές αυτές, τουλάχιστον 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας.

Πέρα από τα προγράμμματα Εξοικονομώ που θα περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις κατοικιών, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει και αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, μαζί με τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης.

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