Τη δυναμική της Φλώρινας ως προορισμού που συνδυάζει τον ορεινό τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την επίσκεψή της στην περιοχή, όπου έγινε θερμά δεκτή από τους ανθρώπους της.

Στο Αμύνταιο, η Υπουργός επισκέφθηκε το Κτήμα Άλφα και το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους τους και τη δουλειά που συνδέει την αγάπη για τη γη, τη γνώση και τη σύγχρονη οινοποιία με την εμπειρία του επισκέπτη. Το Αμύνταιο έχει εξελιχθεί σε έναν οινοτουριστικό προορισμό υψηλής ποιότητας, που αξίζει να ανακαλύψει κανείς κάθε εποχή του χρόνου. Από το 2014, όταν ως Υπουργός Τουρισμού δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο του οινοτουρισμού και της πιστοποίησης των επισκέψιμων οινοποιείων, η Όλγα Κεφαλογιάννη έχει σταθερά στο επίκεντρο τη σύνδεση του ελληνικού κρασιού με τον τουρισμό, ενώ σύντομα η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και ψηφιακά μέσω του AGTIS, του πρώτου ενιαίου ψηφιακού χάρτη για τον οινοτουρισμό και τη γαστρονομία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ξεχωριστός σταθμός αποτέλεσε ο Άγιος Αχίλλειος στις Πρέσπες, όπου η Υπουργός παρέστη στα «Πρέσπεια 2026» και απηύθυνε χαιρετισμό στην κεντρική εκδήλωση του θεσμού, που φέτος συμπληρώνει 37 χρόνια. Με τη διαχρονική συμβολή του Γιώργου Λιάνη, τα Πρέσπεια έχουν εξελιχθεί σε έναν θεσμό που έχει συνδέσει τον πολιτισμό με τον τόπο και έχει δώσει στις Πρέσπες ευρύτερη πολιτιστική και τουριστική ακτινοβολία.

Η παρουσία της Υπουργού στα Πρέσπεια ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας μιας γέφυρας τουρισμού και πολιτισμού, μέσα από την οποία η τέχνη, η ιστορία και οι πολιτιστικές διοργανώσεις δημιουργούν νέες αφορμές επίσκεψης και ενισχύουν την ταυτότητα των προορισμών.

Στο Νυμφαίο, η Όλγα Κεφαλογιάννη ξεναγήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και περιηγήθηκε στον ιστορικό οικισμό, ενώ στη Φλώρινα επισκέφθηκε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γνωρίζοντας από κοντά τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της περιοχής.

Η επίσκεψη στη Φλώρινα εντάσσεται στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την ανάδειξη της Ορεινής Ελλάδας και τη δημιουργία ποιοτικών και αυθεντικών προορισμών που μπορούν να υποδέχονται επισκέπτες όλο τον χρόνο.