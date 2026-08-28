Καλοκαιρινό reunion για πέντε Ελληνίδες μοντέλα που μεσουρανούσαν στα 90΄s

Η φωτογραφία με τις Ευρυπίδη, Αδάμ, Δούνια, Τουτουντζή και Ντέλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.26 , 11:39 Τζένιφερ Λόπεζ: Δουλεύει από το σπίτι, με γραφείο... την μπανιέρα της!
28.08.26 , 11:22 Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα
28.08.26 , 11:20 CUPRA BORN: Σε ποια σημεία ανανεώθηκε
28.08.26 , 11:05 Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
28.08.26 , 10:51 Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Φλώρινα
28.08.26 , 10:47 Κέιτι Πέρι: Νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο
28.08.26 , 10:00 Η πιο δροσιστική συνταγή για καλοκαίρι: Πανακότα με κρέμα καρύδας
28.08.26 , 09:46 Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας - Στον θρόνο ο γιος του Χάακον
28.08.26 , 09:41 Άννα Κορακάκη: Φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης της - Το όνομα που πήρε
28.08.26 , 09:37 Γιώργος Λιάγκας: Αγνώριστος στο νέο τρέιλερ της εκπομπής του!
28.08.26 , 09:31 Kαιρός: Επιμένει η ζέστη -Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 49.9°C
28.08.26 , 09:16 Leapmotor: Εγκαινίασε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Innovation Center
28.08.26 , 09:03 Aλέκος Σακελλάριος: Η επιτυχημένη πορεία του & ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου
28.08.26 , 08:54 Ροδόπη: Έφευγε σεζόν για να γλιτώνει την κακοποίηση του συζύγου της
28.08.26 , 08:41 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από τη Σύρο στα Κουφονήσια πριν φύγει ο Αύγουστος!
Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας - Στον θρόνο ο γιος του Χάακον
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Kαιρός: Επιμένει η ζέστη -Σε ποια περιοχή ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 49.9°C
Παντούση – Παπαζήσης: Ρομαντική απόδραση στη γαλλική ύπαιθρο
Βέροια: Πώς η Κατερίνα πέθανε στους καταρράκτες, μία μέρα πριν ενηλικιωθεί
Γιώργος Λιάγκας: Αγνώριστος στο νέο τρέιλερ της εκπομπής του!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
Άννα Κορακάκη: Φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης της - Το όνομα που πήρε
Καλοκαιρινό reunion για πέντε Ελληνίδες μοντέλα που μεσουρανούσαν στα 90΄s
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ρέα Τουτουντζή: «Όταν πέθανε ο μπαμπάς μου ξεκίνησα ψυχοθεραπεία γιατι έμεινα μόνη μου» / Βίντεο: Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άντζελα Ευρυπίδη μοιράστηκε φωτογραφία από reunion πέντε πρώην μοντέλων της δεκαετίας του '90.
  • Στη φωτογραφία συμμετέχουν οι Νόνη Δούνια, Ρέα Τουτουντζή, Εύη Αδάμ και Μάνια Ντέλου.
  • Η συνάντηση έγινε σε χαλαρό σκηνικό, δίπλα σε πισίνα, γεμάτη χαμόγελα και αναμνήσεις.
  • Τα μοντέλα διατηρούν φιλικές σχέσεις και έχουν ξεχωρίσει στην εγχώρια showbiz.
  • Η φωτογραφία έγινε viral, αναβιώνοντας αναμνήσεις από τις πασαρέλες των 90's.

Μία άκρως καλοκαιρινή και χαρούμενη φωτογραφία που μας γυρνά χρόνια πίσω, μοιράστηκε με τους followers της στα social media η Άντζελα Ευρυπίδη, ποζάροντας με top models, που μεσουρανούσαν στις πασαρέλες της δεκαετίας του '90.

Τι κάνουν σήμερα διάσημα μοντέλα που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του '90

Ο λόγος για τις Νόνη Δούνια, Ρέα Τουτουντζή, Εύη Αδάμ και Μάνια Ντέλου, οι οποίες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα καλοκαιρινό reunion, γεμάτο χαμόγελα και αναμνήσεις, ποζάροντας χαμογελαστές στο φακό.

Τα πέντε πρώην μοντέλα πρωταγωνιστούσαν στις πασαρέλες των 90's, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες επιδείξεις μόδας Ελλήνων σχεδιαστών και κάνοντας εξώφυλλα σε περιοδικά, ενώ καθεμία ξεχωριστά απέκτησε τη δική της θέση στην εγχώρια showbiz, διαγράφοντας ξεχωριστή πορεία στο χώρο της μόδας.  

Ρέα Τουτουνζή: «Το ποτό ήταν η καθημερινότητά μου»

Η συνάντηση των πέντε διάσημων γυναικών αυτή τη φορά δεν έγινε σε κάποιο ατελιέ γνωστού σχεδιαστή για τις ανάγκες κάποιες φωτογράφισης, αλλά σε ένα πιο χαλαρό σκηνικό, όπου τα χαμόγελα, οι βουτιές και η καλοκαιρινή διάθεση κυριαρχούσαν.

Τα πέντε πρώην μοντέλα διατηρούν έχως και σήμερα φιλικές σχέσεις, ενώ η Άντζελα Ευρυπίδη, απαθανάτισε τη στιγμή στην οποία εκείνη και οι Εύη Αδάμ, Νόνη Δούνια, Μάνια Ντέλου και Ρέα Τουτουντζή ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα σε μια πισίνα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Missed you all my loves». 

Καλοκαιρινό reunion για πέντε Ελληνίδες μοντέλα που μεσουρανούσαν στα 90΄s

Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία έγινε viral και μας ταξίδεψε πολλά χρόνια πίσω.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ
 |
ΡΕΑ ΤΟΥΤΟΥΝΖΗ
 |
ΕΥΗ ΑΔΑΜ
 |
ΜΑΝΙΑ ΝΤΕΛΟΥ
 |
ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
MΟΔΑ
 |
TOP MODELS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζένιφερ Λόπεζ
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένιφερ Λόπεζ: Δουλεύει από το σπίτι, με γραφείο... την μπανιέρα της!
Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η μικρή Ξένια στην αγκαλιά της προγιαγιάς της
Kέιτι Πέρι
Celebrities & Gossip Νεα
Κέιτι Πέρι: Νέες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο
Άννα Κορακάκη: Βάπτισε την κόρη της - Το όνομα που πήρε η μικρή
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Κορακάκη: Φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης της - Το όνομα που πήρε
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από τη Σύρο στα Κουφονήσια πριν φύγει ο Αύγουστος!
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Από τη Σύρο στα Κουφονήσια πριν φύγει ο Αύγουστος!
διάσημες γυναίκες - social media
Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον «εθισμό» τους στα social media
Βάσια Παναγοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσια Παναγοπούλου: Το ανανεωμένο hairstyle και η απώλεια βάρους
Πάρις Χίλτον
Celebrities & Gossip Νεα
Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Celebrities & Gossip Νεα
Γιούλη Τσαγκαράκη: Η ηλικία, η νοηματική & το βιογραφικό της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top