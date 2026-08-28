Μία άκρως καλοκαιρινή και χαρούμενη φωτογραφία που μας γυρνά χρόνια πίσω, μοιράστηκε με τους followers της στα social media η Άντζελα Ευρυπίδη, ποζάροντας με top models, που μεσουρανούσαν στις πασαρέλες της δεκαετίας του '90.

Ο λόγος για τις Νόνη Δούνια, Ρέα Τουτουντζή, Εύη Αδάμ και Μάνια Ντέλου, οι οποίες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα καλοκαιρινό reunion, γεμάτο χαμόγελα και αναμνήσεις, ποζάροντας χαμογελαστές στο φακό.

Τα πέντε πρώην μοντέλα πρωταγωνιστούσαν στις πασαρέλες των 90's, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες επιδείξεις μόδας Ελλήνων σχεδιαστών και κάνοντας εξώφυλλα σε περιοδικά, ενώ καθεμία ξεχωριστά απέκτησε τη δική της θέση στην εγχώρια showbiz, διαγράφοντας ξεχωριστή πορεία στο χώρο της μόδας.

Η συνάντηση των πέντε διάσημων γυναικών αυτή τη φορά δεν έγινε σε κάποιο ατελιέ γνωστού σχεδιαστή για τις ανάγκες κάποιες φωτογράφισης, αλλά σε ένα πιο χαλαρό σκηνικό, όπου τα χαμόγελα, οι βουτιές και η καλοκαιρινή διάθεση κυριαρχούσαν.

Τα πέντε πρώην μοντέλα διατηρούν έχως και σήμερα φιλικές σχέσεις, ενώ η Άντζελα Ευρυπίδη, απαθανάτισε τη στιγμή στην οποία εκείνη και οι Εύη Αδάμ, Νόνη Δούνια, Μάνια Ντέλου και Ρέα Τουτουντζή ποζάρουν χαμογελαστές δίπλα σε μια πισίνα, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Missed you all my loves».

Φωτογραφία: Instagram.com

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία έγινε viral και μας ταξίδεψε πολλά χρόνια πίσω.