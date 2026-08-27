Απίθανος Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης! Πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά και έκανε ένα ασύλληπτο νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, σε μια σπουδαία βραδιά για τον στίβο.
Ο Καραλής πέρασε το συγκεκριμένο ύψος, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η επίδοσή του αποτελεί τόσο προσωπικό ρεκόρ όσο και την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει Έλληνας αθλητής στο αγώνισμα.
Λίγο αργότερα, ο Μόντο Ντουπλάντις κατάφερε να περάσει τα 6,25 μέτρα, παίρνοντας την πρώτη θέση και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο του αγώνα. Για λίγα λεπτά, πάντως, ο Καραλής είχε στην κατοχή του και το ρεκόρ της διοργάνωσης.
Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του Έλληνα επικοντιστή, ο οποίος συνεχίζει να ανεβαίνει και να γράφει σημαντικές στιγμές στην καριέρα του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.