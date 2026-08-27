Καραλής «από άλλον πλανήτη»: Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 στη Ζυρίχη

Δοκιμάζει για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32 μέτρα

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Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο Manolo στη στρατόσφαιρα | ΜΥΘΙΚΟΣ Καραλής, περνά με την πρώτη τα 6.20μ στη Ζυρίχη για νέο πανελλήνιο ρεκόρ! / ERT 2 SPORTS

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης.
  • Πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
  • Η επίδοση αυτή θεωρείται απίθανη και εντυπωσιακή.

Απίθανος Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης! Πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά και έκανε ένα ασύλληπτο νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, σε μια σπουδαία βραδιά για τον στίβο. 

Ο Καραλής πέρασε το συγκεκριμένο ύψος, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η επίδοσή του αποτελεί τόσο προσωπικό ρεκόρ όσο και την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει Έλληνας αθλητής στο αγώνισμα.

Λίγο αργότερα, ο Μόντο Ντουπλάντις κατάφερε να περάσει τα 6,25 μέτρα, παίρνοντας την πρώτη θέση και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο του αγώνα. Για λίγα λεπτά, πάντως, ο Καραλής είχε στην κατοχή του και το ρεκόρ της διοργάνωσης.

Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση του Έλληνα επικοντιστή, ο οποίος συνεχίζει να ανεβαίνει και να γράφει σημαντικές στιγμές στην καριέρα του.

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