Αργολίδα: 19χρονος μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ζευγάρι ηλικιωμένων

«Φοβηθήκαμε ότι θα λιποθυμήσουν από τον καπνό...»

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε σπίτι ηλικιωμένων στο χωριό Μιδέα, Αργολίδας, το πρωί.
  • 19χρονος Χρήστος Κολιγλιάτης μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και έσωσε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
  • Η φωτιά πιθανόν να προήλθε από δεξαμενή πετρελαίου, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Οι ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους, αλλά το σπίτι υπέστη σοβαρές ζημιές.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Αργολίδας από πυρκαγιά σε σπίτι ηλικιωμένων στο χωριό Μιδέα, κοντά στο Ναύπλιο. Στο σημείο έφθασαν γρήγορα για να βοηθήσουν αρκετοί νέοι του χωριού. Ένας απ΄αυτούς, ο Χρήστος, δεν δίστασε να μπει στο φλεγόμενο σπίτι και να σώσει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η μαρτυρία του συγκλονίζει...

Ο 19χρονος Χρήστος Κολιγλιάτης λέει χαρακτηριστικά: «Ήρθαμε εδώ βρήκαμε 3-4 λάστιχα για να σβήσουμε τη φωτιά. Εγώ πήγα στον θείο και στη θεία από την άλλη πλευρά που δεν είχε πάει φωτιά στο σπίτι. Να φωνάζω στον θείο και στη θεία να κάτσουν έξω στο μπαλκόνι, αυτοί στον πανικό τους μπαίνανε μέσα να προλάβουν να σώσουν ότι σώνεται. Φοβηθήκαμε ότι αν κάτσουν μέσα μπορεί να λιποθυμήσουν από τον καπνό...». 

Αργολίδα: 19χρονος μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ζευγάρι ηλικιωμένων

Την ώρα που καθόταν στο μπαλκόνι του, είδε ξαφνικά το σπίτι των γειτόνων του να έχει λαμπαδιάσει. Πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αψηφώντας τον κίνδυνο μπήκε στο φλεγόμενο σπίτι και κατάφερε ν΄απεγκλωβίσει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, το οποίο είχε πανικοβληθεί και κινδύνευε να καεί ζωντανό.   

«Με φώναξε η μητέρα μου να μπω από την πίσω πλευρά. Άνοιξα την πόρτα κι όσο τα άλλα παιδιά κρατούσαν τη φωτιά με το λάστιχο μπήκα μέσα στο σπίτι να βγάλω το θείο και τη θεία. Βγάζω τη θεία έξω και αφού την έβγαλα έξω από το σπίτι φώναξα ένα παιδί να σηκώσουμε από τα χώματα δεν μπορούσε να κρατήσει τα πόδια της την βάλαμε να κάτσει και ήρθε η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και όλα καλά...», προσθέτει. 

Αργολίδα: Εξετάζεται αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από δεξαμενή πετρελαίου 

Αργολίδα: Εξετάζεται αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από δεξαμενή πετρελαίου 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά πετρελαίου στον χώρο κατοικίας των δύο ηλικιωμένων. 

«Πιθανόν να είχε μια δεξαμενή έξω στην αυλή και αυτό να πήρε φωτιά, αλλά πως πήρε φωτιά όμως οι άνθρωποι ήταν μέσα και κοιμόντουσαν;», λέει κάτοικος της περιοχής. 

Παρά το σοκ που υπέστησαν οι δύο ηλικιωμένοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι τους. Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η έρευνα της Πυροσβεστικής.

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