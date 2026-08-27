Με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ξη έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

Οι εργασίες κατεδάφισης του Badminton

Το κτίριο του Bandminton «ρήμαζε» τα τελευταία χρόνια, ενώ η κατεδάφισή του αποτελούσε πάγιο αίτημα φορέων της περιοχής και του Δήμου Αθηναίων. Πρόσφατα μάλιστα στο κτίριο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον

«Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)» έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο Χ.

