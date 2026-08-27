Σε μια νέα εποχή περνά το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου τέθηκαν σε λειτουργία οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Από τις 15:00, οι επιβάτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν κανονικά τη νέα διαδρομή, διευρύνοντας σημαντικά το δίκτυο του μετρό προς τα ανατολικά της πόλης.

Η επέκταση περιλαμβάνει τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, οι οποίοι προστίθενται στο υφιστάμενο δίκτυο. Η νέα υπόγεια γραμμή έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων και δημιουργεί έναν σημαντικό νέο άξονα μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη ημέρα λειτουργίας εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, με τους συρμούς να πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια και τους πολίτες να έχουν πλέον τη δυνατότητα να μετακινούνται με το μετρό προς και από την Καλαμαριά. Η προσθήκη των πέντε σταθμών αυξάνει συνολικά τον αριθμό των σταθμών του δικτύου σε 18, ενισχύοντας τον ρόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης στις καθημερινές μετακινήσεις.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της επέκτασης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκλήρωση ενός έργου που αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες μέχρι να φτάσει στο στάδιο της λειτουργίας.

Με την παράδοση της επέκτασης στην κυκλοφορία, η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα ακόμη σημαντικό μέσο για γρήγορες και οργανωμένες μετακινήσεις, ενώ οι νέοι σταθμοί αναμένεται να αποσυμφορήσουν σε σημαντικό βαθμό τις οδικές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Η έναρξη των δρομολογίων σηματοδοτεί έτσι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης.