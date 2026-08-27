Αρκετοί διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ επέλεξαν την Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

Μετά τη Μαντόνα, τον Μπίλι Ζέιν και τους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, η Πάρις Χίλτον έζηζε το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι, η οποία μαζί με την οικογένειά της απόλαυσε εξορμήσεις με τη θαλαμηγό της στη Σαντορίνη και την Αστυπάλαια.

Πρώτος σταθμός για τις καλοκαιρινές διακοπές της ήταν το νησί με το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο, η Σαντορίνη, όπου η επιχειρηματίας παρέμεινε για λίγες ημέρες, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα, την αδελφή της και τα παιδιά τους.

Η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από τις ημέρες που πέρασε στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, δημοσιεύοντας εικόνες από τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα και τις οικογενειακές στιγμές που έζησαν.

Έπειτα σειρά στην ταξιδιωτική λίστα της ήταν η Αστυπάλαια, όπου η Πάρις Χίλτον αποκάλυψε την επίσκεψή της στο γραφικό ελληνικό νησί, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.

Με μια σειρά από φωτογραφίες, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τον νέο σταθμό των διακοπών της στην Ελλάδα, ποζάροντας αγκαλιά με τον μονάκριβο γιο της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Πάρις Χίλτον από τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά:

Φωτογραφίες: Instagram.com