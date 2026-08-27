Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Οι οικογενειακές καλοκαιρινές αποδράσεις της στην Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.26 , 21:12 Ροδόπη: Σοκάρουν οι καταθέσεις των παιδιών - Επιβεβαιώνουν την κακοποίηση
27.08.26 , 21:00 Celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον «εθισμό» τους στα social media
27.08.26 , 20:27 Leapmotor: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
27.08.26 , 20:16 Πυροσβεστικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στις όχθες του Αώου λόγω βλάβης
27.08.26 , 20:00 Βάσια Παναγοπούλου: Το ανανεωμένο hairstyle και η απώλεια βάρους
27.08.26 , 19:59 Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές του Ιουλίου
27.08.26 , 19:30 ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται επιταγή 25 ευρώ για βιβλία
27.08.26 , 19:17 Νεπάλ: Στους 359 οι νεκροί - Συγκλονιστικές εικόνες από διασώσεις στη λάσπη
27.08.26 , 19:11 Έκτακτα μέτρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο Χαρδαλιάς
27.08.26 , 19:00 Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της
27.08.26 , 18:30 Γιούλη Τσαγκαράκη: Η ηλικία, η νοηματική & το βιογραφικό της
27.08.26 , 18:28 Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Γκαϊδατζής
27.08.26 , 18:13 Νέα πρόκληση Τουρκίας: «Απαγορεύει» να έχουμε drones στη Ρόδο!
27.08.26 , 18:06 Μπλέικ Λάιβλι: Οι ευχές του Ράιαν Ρέινολντς για τα γενέθλιά της
27.08.26 , 18:04 Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα»
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κατεδαφίστηκε το Badminton  με εντολή του Ν. Δένδια
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Αργολίδα: 19χρονος μπήκε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε ζευγάρι ηλικιωμένων
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Νίκος Συρίγος: Πιασμένοι χέρι χέρι στα Ματογιάννια
Γεωργίου – Χριστοδούλου: Οικογενειακές διακοπές στην Τήνο με την κόρη τους
Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
Κτηματολόγιο: Νέα διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Πάρις Χίλτον επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της, επισκεπτόμενη τη Σαντορίνη και την Αστυπάλαια.
  • Στη Σαντορίνη, απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα με την οικογένειά της, δημοσιεύοντας στιγμές στα social media.
  • Η Αστυπάλαια ήταν ο επόμενος σταθμός, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με τον γιο της.
  • Η Χίλτον ταξίδεψε με θαλαμηγό και έζησε αξέχαστες οικογενειακές στιγμές.
  • Άλλες διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ επίσης επισκέφθηκαν την Ελλάδα φέτος.

Αρκετοί διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ επέλεξαν την Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

Μετά τη Μαντόνα,  τον Μπίλι Ζέιν και τους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, η Πάρις Χίλτον έζηζε το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι, η οποία  μαζί με την οικογένειά της απόλαυσε εξορμήσεις με τη θαλαμηγό της στη Σαντορίνη και την Αστυπάλαια.

Μαντόνα: Το άλμπουμ του συντρόφου της από τις διακοπές τους στην Ελλάδα

Πρώτος σταθμός για τις καλοκαιρινές διακοπές της ήταν το νησί με το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο, η Σαντορίνη, όπου η επιχειρηματίας παρέμεινε για λίγες ημέρες, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα, την αδελφή της και τα παιδιά τους.

Η Πάρις Χίλτον μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από τις ημέρες που πέρασε στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, δημοσιεύοντας εικόνες από τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα και τις οικογενειακές στιγμές που έζησαν.

Μπίλι Ζέιν: Ο «κακός» του Τιτανικού κάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

 

Έπειτα σειρά στην ταξιδιωτική λίστα της ήταν η Αστυπάλαια, όπου η Πάρις Χίλτον αποκάλυψε την επίσκεψή της στο γραφικό ελληνικό νησί, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media.

Μαντόνα από Πάτμο: «Τι μαγικό νησί!» - Η αφιέρωση στον γιο της Ρόκο

Με μια σειρά από φωτογραφίες, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τον νέο σταθμό των διακοπών της στην Ελλάδα, ποζάροντας αγκαλιά με τον μονάκριβο γιο της.

Δείτε τις φωτογραφίες της Πάρις Χίλτον από τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά:

Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Πάρις Χίλτον: Ποια ελληνικά νησιά επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της

Φωτογραφίες: Instagram.com
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΙΣ ΧΙΛΤΟΝ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
 |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
 |
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

διάσημες γυναίκες - social media
Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities που μίλησαν ανοιχτά για τον «εθισμό» τους στα social media
Βάσια Παναγοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Βάσια Παναγοπούλου: Το ανανεωμένο hairstyle και η απώλεια βάρους
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Celebrities & Gossip Νεα
Γιούλη Τσαγκαράκη: Η ηλικία, η νοηματική & το βιογραφικό της
Μπλέικ Λάιβλι - Ράιαν Ρέινολντς
Celebrities & Gossip Νεα
Μπλέικ Λάιβλι: Οι ευχές του Ράιαν Ρέινολντς για τα γενέθλιά της
Έρος Ραματσότι
Celebrities & Gossip Νεα
Έρος Ραματσότι: Χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές - Αναβολή των συναυλιών
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Celebrities & Gossip Νεα
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Φοίβος - Δημήτρης Κόκοτας
Celebrities & Gossip Νεα
Φοίβος: Ραγίζει καρδιές το «αντίο» του συνθέτη στον Δημήτρη Κόκοτα
Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση - Το τρυφερό σχόλιο
Νατάσσα Μποφίλιου
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσσα Μποφίλιου: Ρομαντική απόδραση στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top