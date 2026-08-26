Δανάη Μπάρκα: Το φιλί με τον Μπότση & όλα τα «Ναι» που είπε φέτος

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις μέρες του στην Καρδαμύλη

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Δανάη Μπάρκα: Τα βίντεο στο instagram από την Καρδαμύλη

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Για τις αλλαγές που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και όλα τα «ναι» που έχει πει ενώ παλιά δίσταζε ή φοβόταν αναφέρθηκε σε ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα, η οποία περνά το καλοκαιίρι της στην Πελοπόννησο. 

«Φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω. Στις αλλαγές, στην τόλμη, στο ξεκαθάρισμα, στις νέες ευθύνες, στις ιδέες, σε διαφορετικούς τομείς, στην εξερεύνηση, στον έρωτα. Σε όλα τα «ΝΑΙ» που είπα φέτος ενώ παλιά δίσταζα, σ’αυτά θα αφιερώσω την σημερινή μέρα. Και κάθε μέρα.

Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό

Στην αρχή κάποιες μετατοπίσεις φαντάζουν τρομακτικές όμως στο τέλος καταλαβαίνεις ότι για να οδηγήθηκες εκεί, είναι ο σωστός δρόμος.
Μην φοβάσαι. Απόλαυσε τα λάθη, τα σωστά, τα διαφορετικά, τα δύσβατα γιατί μετά κοντοζυγώνει ο δικός σου παράδεισος. ΝΑΙ λοιπόν,σε όλα.
🧿☀️

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Κορίτσια μου,όλα μπορείτε να τα κάνετε αρκεί να ζείτε σα να είστε μόνες σας στην θάλασσα, δηλαδή εντελώς ελεύθερα!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε μερικές νέες καλοκαιρινές φωτογραφίες της από τα γαλαζοπράσινα νερά στην Καρδαμύλη της Μεσσηνιακής Μάνης.

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Σε ένα στιγμιότυπο μέσα στη θάλασσα φιλά τρυφερά τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση

Δανάη Μπάρκα- Φάνης Μπότσης/ instagram

Δανάη Μπάρκα- Φάνης Μπότσης/ instagram

Ακόμη, έχει δημοσιεύσει στιγμιότυπα από το σκάφος αλλά και το γραφικό λιμανάκι της Καρδαμύλης.

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα/ instagram

Δανάη Μπάρκα - Φάνης Μπότσης: Δύο μήνες παντρεμένοι

Το νιόπαντρο ζευγάρι συμπλήρωσε δύο μήνες από τον γάμο του στη Μεσσηνία, που έγινε στις 13 Ιουνίου και η Δανάη Μπάρκα έκανε ένα post αναπολώντας τις συγκινητικές στιγμές που έζησε το ζευγάρι μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, εκείνη τη μέρα.

«2 μήνες. 61 μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από’δω και πέρα. Ούτε εκείνος,ούτε εγώ. 🤍
——
Η πιο ωραία μέρα, η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας, το πιο ωραίο μέρος.

Υ.Γ :Ποιός λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου λειψε;

Και κυρίως,ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner ;!
(Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει)
😂😂

Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τη μέρα του γάμου τους. 

 

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