Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και ζέστη έως αρχές Σεπτεμβρίου

Επιστρέφουν και ενισχύονται τα μελτέμια - Η πρόγνωση του καιρού

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη / Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν έως αρχές Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τους 38-40°C σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Σημαντική αύξηση των βοριάδων στο Αιγαίο, με ενίσχυση των μελτεμιών την Παρασκευή και το Σάββατο.
  • Τοπικές μπόρες και καταιγίδες αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
  • Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών και ξηρής ατμόσφαιρας.
  • Δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα από Δυτική Ευρώπη στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, ενώ από την Παρασκευή ενισχύονται σημαντικά οι βοριάδες στο Αιγαίο.  

Την Τετάρτη, ο καιρός θα κυλήσει με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-40 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων

Στην Αττική η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 35-36 βαθμούς, με τη θαλάσσια αύρα να προσφέρει μικρή ανακούφιση στα παραθαλάσσια τμήματα. 

Αν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η δυτική και νότια χώρα αναμένεται να κινηθεί στους 38-40 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και βόρεια οι θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν περίπου στους 35-37 βαθμούς. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ένα νέο ισχυρό θερμό κύμα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα και να διατηρήσει τις υψηλές θερμοκρασίες έως και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. 

Καιρός: Επιστρέφουν και ενισχύονται τα μελτέμια 

Σήμερα οι άνεμοι θα στραφούν πρόσκαιρα σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ. Από την Πέμπτη, ωστόσο, επιστρέφουν τα μελτέμια στο Αιγαίο και αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά την Παρασκευή και το Σάββατο, φτάνοντας τοπικά τα 7-8 μποφόρ. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη νότια Κρήτη, όπου οι βοριάδες θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί άνεμοι και ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. 

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με τα ενισχυμένα μελτέμια και την ξηρή ατμόσφαιρα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια. 

Δεν έρχονται στην Ελλάδα οι ισχυρές κακοκαιρίες της Δυτικής Ευρώπης 

Σε ό,τι αφορά τα ακραία φαινόμενα που καταγράφονται σε Γαλλία και Ισπανία, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλους, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης διευκρίνισε ότι δεν αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. 

Όπως εξήγησε, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δεν ευνοεί τη μετατόπιση αυτών των βαρομετρικών συστημάτων προς τη χώρα μας. Ωστόσο, η ιδιαίτερα θερμή Μεσόγειος ενδέχεται να συμβάλει στην εκδήλωση ισχυρών φαινομένων στην περιοχή μας κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. 

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