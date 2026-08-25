Καλλιθέα: «Μου είπε ότι έρχεται να με σκοτώσει» - Στο Star η 18χρονη

Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το έβαλε στα «πόδια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.08.26 , 22:53 Αχαρνές: «Προσπαθούσα να σώσω τον σκύλο μου και εντέλει δάγκωσε κι εμένα»
25.08.26 , 22:36 Καλλιθέα: «Μου είπε ότι έρχεται να με σκοτώσει» - Στο Star η 18χρονη
25.08.26 , 22:15 Κλήρωση Τζόκερ 25/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 4.700.000 ευρώ
25.08.26 , 22:11 Δολοφονία Ζαμπούνη: Πιάστηκε στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος
25.08.26 , 21:57 Οι ΗΠΑ «στραγγαλίζουν» το Ιράν με τις κυρώσεις σε εμπορικούς εταίρους του
25.08.26 , 21:56 Στην Αθήνα η αναπληρώτρια ΥΠΕΞ των ΗΠΑ - Προετοιμασία της επίσκεψης Ρούμπιο
25.08.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 39.000.000 ευρώ
25.08.26 , 21:25 Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη
25.08.26 , 21:10 Ντόλι Πάρτον: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η τραγουδίστρια του «Jolene»
25.08.26 , 21:06 Ο Αθανάσιος Μπάφας αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Skoda
25.08.26 , 21:00 Δωροθέα Μερκούρη: «Ως μαμά αγχωνόμουν πολύ, τρόμαζα, ήταν εξαντλητικό»
25.08.26 , 20:46 Το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο που απομονώνει το Καστελόριζο
25.08.26 , 20:37 Προκαλεί και στο πεδίο η Τουρκία: Κατακόρυφη αύξηση παραβιάσεων
25.08.26 , 20:13 Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας
25.08.26 , 20:00 Παπαδάκη: Απαντά στα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας με τον Κώστα Σόμμερ
Σύνταξη στα 62 αντί για 67: Το «κλειδί» των 40 ετών για επιστήμονες
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Άντζελα Γκερέκου: Ταξίδι στο Λονδίνο με την κόρη της, Μαρία Βοσκοπούλου
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης με τον Κιμωνάκο
Γιατί φτιάχνουμε φανουρόπιτα και πότε τη μοιράζουμε
Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Αφροδίτη Λιάντου: Η φωνάρα, η ερμηνεία και το σχόλιο της Εβελίνας Παπούλια
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Βάσω Γουλιελμάκη- Σωκράτης Αλαφούζος: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/8/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Καλλιθέα, 18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του, 18 ετών, κατά τη διάρκεια ραντεβού τους.
  • Η κοπέλα, αιμόφυρτη, εντοπίστηκε από περιπολικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Μετά την επίθεση, ο δράστης την απείλησε τηλεφωνικά ότι θα την σκοτώσει.
  • Ο 18χρονος συνελήφθη κοντά στο σημείο της επίθεσης, μετά από σήμα της αστυνομίας.
  • Είχε προηγούμενη μήνυση για ενδοοικογενειακή βία από την κοπέλα και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

Στην Καλλιθέα παρά λίγο να είχαμε νέα γυναικοκτονία, καθώς 18χρονος ο οποίος και συνελήφθη μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του. Από το σημείο περνούσε τυχαία περιπολικό που είδε την κοπέλα τραυματισμένη, τρομαγμένη και μόνη στον δρόμο. Το θύμα μίλησε αποκλειστικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Αλέξανδρο Γύγο και περιέγραψε όσα εφιαλτικά έζησε. 

Καλλιθέα: 18χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και την εγκατέλειψε

Καλλιθέα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το έβαλε στα «πόδια»

Καλλιθέα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το έβαλε στα «πόδια»

Η 18χρονη αποκαλύπτει στο Star: «Σε αυτό το σημείο μου κάρφωσε το κουζινομάχαιρο. Το μαχαίρι το είχε κρυμμένο δεν το είχα δει και ξαφνικά σε κλάσματα δευτερολέπτου...  μου το κάρφωσε και το έβγαλε. Είχαμε ραντεβού για να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Εκεί που μιλάγαμε, έρχεται μια διαφωνία... εγώ δεν απαντούσα στις ερωτήσεις που μου έλεγε και αυτός με κάρφωσε μου είπε συγνώμη και έφυγε». 

Ενώ η κοπέλα ήταν μαχαιρωμένη και αιμόφυρτη πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα όχημα της αστυνομίας που έκανε περιπολία πέρασε εκείνη τη στιγμή από το σημείο και την είδε σε αυτή την κατάσταση. Σταμάτησε και κάλεσε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Καλλιθέα: «Μου είπε ότι έρχεται να με σκοτώσει»

Καλλιθέα: «Μου είπε ότι έρχεται να με σκοτώσει»

«Πήγα στο νοσοκομείο γύρισα πήγα για κατάθεση και ξαναγύρισα πάλι στο σπίτι και πήρε τηλέφωνο και με απείλησε ότι θα έρθει να με σκοτώσει και εγώ έτσι πήρα την αστυνομία…», λέει η άτυχη νεαρή.

Μετά το τηλεφώνημα, σήμανε συναγερμός στην αστυνομία κι άρχισαν οι αναζητήσεις σ’ ολόκληρη την περιοχή. Σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου εντοπίσηκε ο 18χρονος και συνελήφθη. 

«Του είχα ξανακάνει μήνυση στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή», παραδέχεται. 

Ο συλληφθείς προσήχθη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για Ενδοοικογενειακή Βία αλλά και Κλοπή, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, σε προγενέστερο χρόνο είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΙ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αχαρνές: Σκύλος Σκότωσε Μαλτέζ & Τραυμάτισε Την ΙδιοκτήτριαΑχαρνές: Σκύλος
Ελλαδα
Αχαρνές: «Προσπαθούσα να σώσω τον σκύλο μου και εντέλει δάγκωσε κι εμένα»
Τζόκερ Κλήρωση 25/8/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 25/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τo 4.700.000 ευρώ
Eurojackpot Κλήρωση 25/8/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 25/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 39.000.000 ευρώ
Το Τουρκικό Θαλάσσιο Πάρκο Που Απομονώνει Το Καστελόριζο
Ελλαδα
Το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο που απομονώνει το Καστελόριζο
Ελεύθερος Μετά Το Αυτόφωρο Ο Σύζυγος Της Παρουσιάστριας
Ελλαδα
Ελεύθερος μετά το αυτόφωρο ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας
φωτιά Σαλαμίνα
Ελλαδα
Φωτιά και στη Σαλαμίνα σε δασική έκταση
Φωτιά Στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 Εναέρια Μέσα
Ελλαδα
Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας: Σηκώθηκαν 9 εναέρια μέσα – Μήνυμα του 112
Ιός Δυτικού Νείλου
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα κρούσματα σε  Κηφισιά και Κρήτη
έκτακτο
Ελλαδα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λαύριο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top