Δολοφονία Ζαμπούνη: Πιάστηκε στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, καθώς οι Αρχές στα Κατεχόμενα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 43χρονου Ρώσου υπηκόου, ο οποίος αναζητείται από τις ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον Α.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε στον Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας. Η αρχική σύλληψή του δεν έγινε εξαιτίας της υπόθεσης Ζαμπούνη, αλλά για παραβάσεις που σχετίζονται με την παράνομη παραμονή του στην περιοχή και την παρουσία του σε στρατιωτικά απαγορευμένη ζώνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου, ο 43χρονος φέρεται να βρισκόταν παράνομα στα Κατεχόμενα για περίπου 389 ημέρες. Παράλληλα, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της περιοχής της Τύμβου και στη συνέχεια επέστρεψε στα Κατεχόμενα από την ίδια διαδρομή, τον περασμένο Ιούλιο. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις κινήσεις του και τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην Κύπρο.

Ο Α.Σ. βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής έρευνας για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο. Η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερα μεγάλη ισχύ πυρός και είχε χαρακτηριστεί από τις Αρχές ως οργανωμένη εκτέλεση.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 43χρονου στις αρχές Αυγούστου, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης. Οι ελληνικές Αρχές τον θεωρούν βασικό ύποπτο για την υπόθεση και εξετάζουν παράλληλα πιθανή σύνδεσή του με ευρύτερη δράση οργανωμένου εγκλήματος.

Για την ώρα, ο 43χρονος παραμένει υπό κράτηση στα Κατεχόμενα. Η κράτησή του αποφασίστηκε αρχικά για τρεις ημέρες, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση τόσο των παραβάσεων που οδήγησαν στη σύλληψή του όσο και τυχόν άλλων αδικημάτων με τα οποία μπορεί να συνδέεται.