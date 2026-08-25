AION UT: Τι κρύβεται πίσω από το ηλεκτρικό μοντέλο

Το AION UT έχει μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από τις compact διαστάσεις του. Πίσω από τη φιλοσοφία «Man Maximum, Machine Minimum» συναντώνται η διεθνής τεχνογνωσία της GAC, η εμπειρία 40 χρόνων του Masato Katsumata και μια ευρωπαϊκή διαδρομή που περνά από το Design Center στο Μιλάνο και φτάνει στην παραγωγή της Magna Steyer στην Αυστρία. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό hatchback το AION UT με καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και έναν φωτεινό, νεανικό χαρακτήρα. Οι LED προβολείς τύπου «eyebrow», η ρέουσα σιλουέτα και τα pixel-inspired πίσω φωτιστικά σώματα δημιουργούν μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα με ευρωπαϊκή υπογραφή.

Η επιλογή αυτής της αισθητικής εκφράζει τη συνολική κατεύθυνση της GAC: τεχνολογία υψηλού επιπέδου, παρουσιασμένη με έναν τρόπο φιλικό, κομψό και κοντά στην καθημερινή ζωή.Ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου η ποιότητα σχεδίασης, η αποδοτική αξιοποίηση του χώρου και η ευελιξία αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής, η φιλοσοφία αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία.



Στο AION UT, η έννοια «Man Maximum» γίνεται άμεσα αντιληπτή στο εσωτερικό.

Η κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 8,88 ιντσών, η συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης δημιουργούν ένα ψηφιακό περιβάλλον με απλή και φυσική λειτουργία.Το μεταξόνιο των 2.750 χιλιοστών δημιουργεί μια ευρύχωρη και φωτεινή καμπίνα, με άνεση για τους πίσω επιβάτες και δυνατότητα φιλοξενίας τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα. Οι έξυπνα ενσωματωμένοι αποθηκευτικοί χώροι βοηθούν την καμπίνα να παραμένει οργανωμένη και ήρεμη, σαν ένα μικρό κινητό καταφύγιο μέσα στον καθημερινό ρυθμό.Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα, ενώ οι 24 αποθηκευτικές λύσεις και η λειτουργία Vehicle-to-Load ενισχύουν την πρακτικότητα για εργασία, οικογενειακές μετακινήσεις και ελεύθερο χρόνο.



Ηλεκτρική απόδοση σχεδιασμένη για την πραγματική ζωή

Για την ελληνική αγορά, το AION UT συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 204 PS με μπαταρία χωρητικότητας 60 kWh και αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα στον μεικτό κύκλο WLTP.Η φόρτιση από το 30% στο 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, ενώ η υποστήριξη φόρτισης AC έως 11 kW εξυπηρετεί αποτελεσματικά την καθημερινή χρήση.Η προστασία ενισχύεται από αμάξωμα με 71% χάλυβα υψηλής αντοχής, πλήρους μήκους πλευρικούς αερόσακους, τεχνολογία Magazine Battery 2.0 και ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου L2