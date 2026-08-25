Δόθηκε στη δημοσιότητα το “Electromobility Report 2026”, η ετήσια έκθεση που συντάσσει το Center of Automotive Management (CAM), για την ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για το γνωστό ανεξάρτητο, επιστημονικό ινστιτούτο που εστιάζει στην έρευνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες και λειτουργεί εντός του Πανεπιστήμιου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών (FHDW) του Μπέργκις Γκλάντμπαχ, στη Γερμανία. Η εφετινή έκθεση, 22η στη σειρά, αξιολογεί τους κατασκευαστές σε παγκόσμιο επίπεδο το 2025, όσον αφορά στην καινοτομία στις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης.

Για πρώτη φορά, στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Όμιλος Geely με συνολική βαθμολογία 209 μονάδων, βελτιώνοντας τη θέση του κατά μία θέση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, μπροστά από τον Όμιλο Volkswagen (200 μονάδες, υποχώρησε στη δεύτερη θέση) και την BYD (171 μονάδες). Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Όμιλος SAIC, η BMW, η Tesla, η Mercedes-Benz, η Hyundai, η Renault και η General Motors.Η Geely ξεχώρισε όχι μόνο με την ποικιλία των καινοτομιών που βρίσκουν εφαρμογή σε μία τεράστια γκάμα μοντέλων της από όλες τις μάρκες της, συμπεριλαμβανομένης και της Zeekr, αλλά και με τις κορυφαίες τεχνικές προδιαγραφές: από τιμές-ρεκόρ ισχύος φόρτισης 450 kW έως δυνατότητα φόρτισης από 10 σε 80% σε μόλις 10,5 λεπτά.

Τα ευρήματα του Electromobility Report 2026, προέκυψαν ύστερα από αξιολόγηση των τάσεων και των καινοτομιών της αγοράς, μεταξύ 35 παγκόσμιων κατασκευαστών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Συνολικά, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν 874 καινοτομίες σε επίπεδο γραμμής παραγωγής στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μεταξύ 2020 και 2025. Μόνο το 2025, εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν 162 καινοτομίες, με τους ομίλους να κατακτούν βαθμούς στις κατηγορίες «αυτονομία», «απόδοση φόρτισης», «κατανάλωση» και «οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων».

Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα πώς προκύπτει η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων, σε μία απλουστευμένη προσέγγιση της ιδιαίτερα σύνθετης μεθοδολογίας, οι κατασκευαστές συγκεντρώνουν βαθμούς ανάλογα με:

α) το επίπεδο της καινοτομίας - από χαμηλό, για καινοτομίες που ελάχιστοι καταναλωτές θα αντιληφθούν ή θα νιώσουν σημαντική βελτίωση στην χρήση του οχήματος έως πολύ υψηλό, για μία καινοτομία που θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου από το σύνολο των οδηγών

β) το όφελος που προκύπτει για τον καταναλωτή σε τομείς όπως οι επιδόσεις, η ευελιξία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η άνεση, η ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση, με αναφορά τους με αυξανόμενο συντελεστή βαρύτητας, από τον μικρότερο (επιδόσεις) προς τον μεγαλύτερο (ενεργειακή απόδοση)

γ) την πρωτοτυπία, με ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα αν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη καινοτομία και με μικρότερη αν πρόκειται για υπάρχουσα καινοτομία που απλά υιοθετείται για πρώτη φορά από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή

δ) την ωριμότητα της καινοτομίας, όπου επιβραβεύεται η παρουσία της στην παραγωγή (μέγιστη βαθμολογία), στην προπαραγωγή (μεσαία βαθμολογία) ή απλά η επίδειξή της σε επίπεδο concept car (μικρότερη βαθμολογία)



Ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έχει γενικά θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. Η ύπαρξη καινοτομιών που σχετίζονται άμεσα με τον πελάτη (αυτονομία, ισχύς και χρόνος φόρτισης κ.λπ.) αποτελεί, μαζί με την τιμή, βασικό παράγοντα αγοράς, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της καινοτομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι έξι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας καινοτομιών, είναι επίσης οι έξι κορυφαίοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, τόσο για ολόκληρο το έτος 2025 όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

