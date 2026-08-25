Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Άνω Λιόσια, στη λεωφόρο Φυλής, με θύμα μια 17χρονη κοπέλα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00, στο ρεύμα από Χασιά προς Άνω Λιόσια. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα, εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και η κολώνα να λυγίσει και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου / Φωτογραφίες από βίντεο Ερτ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Η 17χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Τρεις νεαροί, ηλικίας 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.