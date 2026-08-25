Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Νεκρή σε τροχαίο 17χρονη κοπέλα

Στο όχημα επέβαιναν πέντε νεαρά άτομα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στα Άνω Λιόσια, με θύμα μια 17χρονη κοπέλα.
  • Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.
  • Η 17χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν.
  • Τρεις από τους επιβαίνοντες, ηλικίας 18 έως 22 ετών, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και έχει ξεκινήσει προανάκριση.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα Άνω Λιόσια, στη λεωφόρο Φυλής, με θύμα μια 17χρονη κοπέλα. 

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00, στο ρεύμα από Χασιά προς Άνω Λιόσια. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε νεαρά άτομα, εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα φωτισμού. 

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και η κολώνα να λυγίσει και να καταλήξει στο οδόστρωμα. 

Τροχαίο στα Άνω Λιόσια

Το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου / Φωτογραφίες από βίντεο Ερτ

Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο στα Άνω Λιόσια

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Η 17χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και υπέκυψε στα βαριά τραύματά της. 

Οι υπόλοιποι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Τρεις νεαροί, ηλικίας 18 έως 22 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. 

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

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