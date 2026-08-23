Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Οι τρυφερές φωτογραφίες που μοιράστηκε η γνωστή δημοσιογράφος

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Aνθή Βούλγαρη: Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της / Φωτογραφίες: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε καλοκαιρινές οικογενειακές φωτογραφίες στα social media.
  • Στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη και τον 1,5 έτους γιο τους.
  • Η δημοσιογράφος εξέφρασε την χαρά της για τις όμορφες στιγμές παρά τις δυσκολίες του καλοκαιριού.
  • Η Ανθή και ο Κώστας παντρεύτηκαν το 2020 και απέκτησαν τον γιο τους τον Μάρτιο του 2025.

Μία σειρά από καλοκαιρινές οικογενειακές φωτογραφίες μοιράστηκε η Ανθή Βούλγαρη με τους followers της στα social media, θέλωντας να κρατήσει με αυτό τον τρόπο ζωντανές τις όμορφες στιγμές που έζησαν το φετινό καλοκαίρι. 

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της, δίνοντας στους ακολούθης της μια μικρή γεύση από το πώς ήταν το καλοκαίρι της.

Στις εικόνες τη βλέπουμε στην παραλία μαζί μαζί με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη και τον 1,5 έτους γιο τους, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές.

Η Ανθή Βούλγαρη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα τρυφερό μήνυμα, αναφέροντας ότι, παρά τις δυσκολίες του φετινού καλοκαιριού, η παρουσία του γιου της ήταν εκείνη που τους χάρισε χαρά και όμορφες στιγμές.

«Ένα καλοκαίρι πολύ δύσκολο αλλά τόσο όμορφο ταυτόχρονα γιατί έχουμε εσένα!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ανθή Βούλγαρη.

 

 

Η Ανθή Βούλγαρη και ο μουσικός σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν το 2020 στο Πήλιο. Τον Μάρτιο του 2025 ο ερχομός του γιου τους ολοκλήρωσε την ευτυχία του αγαπημένου ζευγαριού.

Δείτε τις φωτογραφίες της Ανθής Βούλγαρη από τις καλοκαιρινές διακοπές της:

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

Φωτογραφίες: Instagram.com
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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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