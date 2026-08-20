Δείτε τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη να παίζει με ένα... φίδι!

Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνει αυτή την περίοδο ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ο οποίος μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της... hot στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις!

Σε νέα ανάρτηση που πόσταρε, τον βλέπουμε να ποζάρει χωρίς μπλούζα μπροστά σε έναν παλιό καθρέφτη. Με φόντο την πέτρα και το έντονο φυσικό φως, απαθανατίζει τον εαυτό του με το κινητό του, στην πιο... διάσημη mirror selfie του Instagram αυτήν τη στιγμή!

Στα υπόλοιπα ενσταντανέ φωτογραφίζει τον χώρο, αποτυπώνοντας ιδιαίτερες λεπτομέρειες της διακόσμησης. Πέτρινοι τοίχοι, έργα τέχνης και αντικείμενα με ξεχωριστό χαρακτήρα συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, ενώ στην τελευταία λήψη ο ίδιος εμφανίζεται ξανά χωρίς μπλούζα.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Πριν από λίγες ώρες ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να διασκεδάζει σε παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι μαζί με καλούς του φίλους, ανάμεσα στους οποίους η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας.

Όπως ήταν φυσικό, οι φωτογραφίες του συγκέντρωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο χιλιάδες αντιδράσεις και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές του, αλλά και από συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν κι η Βίκυ Καγιά, η οποία άφησε ένα emoji φωτιάς και ο Σπύρος Σπιμπίλας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μιχάλη μου, να περνάς υπέροχα».