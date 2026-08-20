Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!

Το νέο φωτογραφικό του άλμπουμ του hot ηθοποιού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 23:29 Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
20.08.26 , 23:15 Γιαννάκος στο Star: Ραγδαία αύξηση αλκοόλ από ανηλίκους
20.08.26 , 23:09 Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
20.08.26 , 22:44 Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα
20.08.26 , 22:06 Αποκλειστικό Star: Αφάνταστη δυσοσμία σε περιοχή της Πάρου
20.08.26 , 21:51 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!
20.08.26 , 21:14 «Έβγαλε μαχαίρι στον γιο μου και τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη»
20.08.26 , 21:07 Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
20.08.26 , 20:40 Τουρκικά drones παρενοχλούν κυπριακές επιβατικές πτήσεις
20.08.26 , 20:34 Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη
20.08.26 , 20:05 Νέα πρόκληση Άγκυρας: Oι Τούρκοι επαναφέρουν τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίo
20.08.26 , 19:58 Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
20.08.26 , 19:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
20.08.26 , 19:05 ZONTES V125: Τα πλεονεκτήματα του πλαισίου αλουμινίου
20.08.26 , 18:32 Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!
Καλομοίρα: Στην Κεφαλονιά με τον Γιώργο Μπούσαλη και τα παιδιά τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Το girly chic look της Μαρίας Μπεκατώρου ως νονά στην Κεφαλονιά
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Ελένη Χατζίδου: Το ντουέτο με την 7χρονη Μελίτα στο πάρτι γενεθλίων της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη να παίζει με ένα... φίδι!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης μοιράζεται καλοκαιρινές selfies χωρίς μπλούζα στο Instagram.
  • Η πιο διάσημη mirror selfie του αυτή τη στιγμή έχει φόντο πέτρινους τοίχους και φυσικό φως.
  • Διασκεδάζει σε νησιώτικο πανηγύρι με φίλους, όπως η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας.
  • Οι φωτογραφίες του συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις και αποθεωτικά σχόλια από θαυμαστές και συναδέλφους.
  • Η Βίκυ Καγιά και ο Σπύρος Σπιμπίλας αντέδρασαν με θετικά σχόλια στις αναρτήσεις του.

Στιγμές χαλάρωσης απολαμβάνει αυτή την περίοδο ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, ο οποίος μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της... hot στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις!

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!

Σε νέα ανάρτηση που πόσταρε, τον βλέπουμε να ποζάρει χωρίς μπλούζα μπροστά σε έναν παλιό καθρέφτη. Με φόντο την πέτρα και το έντονο φυσικό φως, απαθανατίζει τον εαυτό του με το κινητό του, στην πιο... διάσημη mirror selfie του Instagram αυτήν τη στιγμή! 

Λεβεντογιάννης: Η αγάπη του για τα ζώα πήρε άλλη διάσταση – Δες τι κρατούσε

Στα υπόλοιπα ενσταντανέ φωτογραφίζει τον χώρο, αποτυπώνοντας ιδιαίτερες λεπτομέρειες της διακόσμησης. Πέτρινοι τοίχοι, έργα τέχνης και αντικείμενα με ξεχωριστό χαρακτήρα συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, ενώ στην τελευταία λήψη ο ίδιος εμφανίζεται ξανά χωρίς μπλούζα.

Η ανάρτηση του Μιχάλη Λεβεντογιάννη

Πριν από λίγες ώρες ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να διασκεδάζει σε παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι μαζί με καλούς του φίλους, ανάμεσα στους οποίους η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας.

Ρούλα Ρέβη - Αποστόλης Τότσικας: Σε πανηγύρι με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη!

Όπως ήταν φυσικό, οι φωτογραφίες του συγκέντρωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο χιλιάδες αντιδράσεις και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές του, αλλά και από συναδέλφους του από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Η shirtless selfie που... εκτόξευσε τη θερμοκρασία!

Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν κι η Βίκυ Καγιά, η οποία άφησε ένα emoji φωτιάς και ο Σπύρος Σπιμπίλας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μιχάλη μου, να περνάς υπέροχα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Το... γεμάτο ευτυχία καλοκαίρι της σε 20 φωτογραφίες!
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελληνίδου τρολάρει τον Αλεξάνδρου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε…»
Μαντόνα
Celebrities & Gossip Νεα
Μαντόνα: Το βίντεο από το ξέφρενο πάρτι για τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα
Έλενα Παπαρίζου
Celebrities & Gossip Νεα
Έλενα Παπαρίζου: Το ξεχωριστό δώρο που έλαβε από θαυμάστριά της
Αναστασία Παντούση
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Παντούση: Οι βουτιές στον Άαρ και το καλοκαίρι στη Βέρνη
Τζον Στάμος
Celebrities & Gossip Νεα
Διάσημος Έλληνας γιόρτασε τα 63α γενέθλιά του με σέξι πόζα στο Instagram
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ποζάρει με το πορτοκαλί της μπικίνι στη Σίκινο
Λάκης Λαζόπουλος - Πάνος Βλάχος
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Λαζόπουλος: Οι... κοιλιακοί και το τρολάρισμα στον Πάνο Βλάχο!
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: H νέα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top