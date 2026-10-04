Η συγκλονιστική περιγραφή από την οδηγό ταξί για την επίθεση που δέχθηκε στη Νέα Ιωνία (βίντεο Star)

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 54χρονη οδηγός ταξί, ύστερα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από 35χρονο πελάτη της, με αφορμή διαφωνία για πληρωμή μέσω POS. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η γυναίκα παρέλαβε τον άνδρα από την Κυψέλη και ολοκληρώθηκε στη Νέα Ιωνία, έξω από το σπίτι του, όπου ο επιβάτης της επιτέθηκε και της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο αυτί. Ο 35χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Οι ηχητικές καταγραφές από τη στιγμή της επίθεσης αποτυπώνουν την ένταση και τον πανικό με την γυναίκα να ακούγεται να καλεί απελπισμένα σε βοήθεια.

Το ντοκουμέντο με το ταξί ενώ η οδηγός φωνάζει για βοήθεια

Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη.

Η οδηγός ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» με ασθενοφόρο, αφού προηγουμένως πολίτες τη βοήθησαν να σταθμεύσει το ταξί στην άκρη του δρόμου, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Η 54χρονη οδηγός ταξί στο Star: Πώς έγινε η επίθεση που δέχθηκε από πελάτη στη Νέα Ιωνία

Η 54χρονη είχε παραλάβει τον 35χρονο από την Κυψέλη. Όταν έφτασαν στη Νέα Ιωνία, κοντά στο σπίτι του, προέκυψε διαφωνία για το POS, καθώς, όπως εξήγησε, το μηχάνημα δεν έπιανε σήμα και χρειάστηκε να μετακινηθούν για να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Τότε ο επιβάτης της επιτέθηκε.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες όσα ακολούθησαν: «Mου λέει σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει ασταμάτητα,. συνεχόμενα. Πίεση στην πίεση να με δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα «κρατς» και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι και καταφέρνω και βγαίνω από το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω ‘βοήθεια μου έκοψε το αυτί”».

Η συγκλονιστική περιγραφή της οδηγού ταξί για την επίθεση που δέχθηκε

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος μέχρι να φτάσει η αστυνομία: «πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα σε μένα, τον πιάνω, τον ακινητοποιώ κάτω. Πέσανε όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό μετά ήρθε και η αστυνομία. Στην προσπάθεια μου να τον ακινητοποιήσω είδα ότι ήταν γεμάτος αίμα».

Η διαφωνία για το POS και η περιγραφή της 54χρονης

Η οδηγός ταξί ανέφερε επίσης: «Εκείνος κιόλας μου πρότεινε επειδή δεν πιάνει πάμε λίγο πιο κάτω να πιάσει και εκείνη τη στιγμή πάνω στην ηρεμία του μου μίλησε για την υπομονή. Δεν αντιλήφθηκα ότι είναι και τρελός και κανίβαλος μαζί. Αν δεν είχε κοπεί το αυτί μου αυτός θα με είχε σκοτώσει, θα με ειχε στραγγαλίσει. Εγώ πήρα το κομμάτι του αυτιού μου που βρήκα στο πάτωμα του αυτοκίνητου μου και το έδωσα στην αστυνομία να το βάλει σε πάγο να μου το ενώσουν, αλλά δεν ενώνεται, το αυτί μου πλέον είναι λειψό».

Η ίδια, βγήκε για το μεροκάματο και βρέθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, έπειτα από μια διαδρομή που ξεκίνησε ως απλή μεταφορά επιβάτη και κατέληξε σε επίθεση με σοβαρές σωματικές συνέπειες.

Η επέμβαση πολιτών, η αστυνομία και η νοσηλεία

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς επιχείρησαν να συγκρατήσουν τον 35χρονο και να βοηθήσουν τη γυναίκα αμέσως μετά την επίθεση. Όπως δήλωσαν, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με μηχανές και περιπολικά.

Η 54χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

