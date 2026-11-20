Ένα ακόμη περιστατικό περιβαλλοντικής υποβάθμισης έρχεται στο φως στην περιοχή του Γραμματικού, προκαλώντας προβληματισμό για την ανεξέλεγκτη διαχείριση μπάζων και τις συνέπειές της στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ένας 57χρονος συνελήφθη το πρωί της 19ης Νοεμβρίου 2026, την ώρα που φέρεται να απορρίπτει απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε υπαίθριο δημόσιο και δασικό χώρο. Η υπόθεση αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, ακόμη και καλυμμένες με χώματα, μέσα σε παρακείμενη χαράδρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, πρωινές ώρες της 19-11-2026, 57χρονος ημεδαπός για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Γραμματικού.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 19-11-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας κατέλαβαν, μετά από διακριτική επιτήρηση, τον 57χρονο να μεταφέρει ποσότητα Απόβλητων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με ανατρεπόμενο φορτηγό και να τα απορρίπτει εντός περιφραγμένου, υπαίθριου δημοσίου και δασικού οικοπέδου, στην περιοχή του Γραμματικού και τον ακινητοποίησαν.

Κατά την αυτοψία των αστυνομικών στο εν λόγω οικόπεδο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εντός παρακείμενης χαράδρας σωροί αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και εκτεταμένες ποσότητες αποβλήτων που είχαν διαστρωθεί ή καλυφθεί με χώματα σε προγενέστερο χρόνο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος του αλλά και σε βάρος του διαχειριστή της ιδιοκτήτριας εταιρείας του φορτηγού, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πού πρέπει να απορρίπτονται τα απόωληατα εκσκαφών

Τα μπάζα και γενικότερα τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα, δασικές εκτάσεις, ρέματα ή δημόσιους χώρους. Η νόμιμη διαχείρισή τους προβλέπει τη συλλογή, μεταφορά και παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Εκεί πραγματοποιείται η διαλογή και επεξεργασία των υλικών, ώστε να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν όσα είναι δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση, προστατεύονται το έδαφος και τα φυσικά οικοσυστήματα και αποφεύγεται η δημιουργία παράνομων χωματερών.