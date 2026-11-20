Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φέρονται να καταγράφουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε έντονη συνομιλία με στενούς συνεργάτες του, λίγο πριν αποβιβαστεί από το Air Force One, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ από την Κίνα.

Στα πλάνα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να συνομιλεί σε έντονο ύφος για αρκετή ώρα, ενώ βρίσκεται ακόμη στο προεδρικό αεροσκάφος. Λίγο αργότερα, κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου και κατευθύνεται προς τους παρευρισκόμενους, χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό του.

🚨DRAMA ON AF1. TRUMP GETS INTO A VISIBLE DISAGREEMENT AT THE TOP OF THE AIR FORCE ONE STAIRS, THEN HOBBLES DOWN 47 STANDS IN THE DOORWAY FOR 30 SECONDS BEFORE FINALLY COMING DOWN AT 0:35. WHAT AN END TO HIS CHINA TRIP, PRESSER TOMORROW AT 11. https://t.co/g2M8cqt5kc — Donk Media ♻️™ (@donkoclock) November 20, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόσωπα με τα οποία φέρεται να είχε την έντονη συνομιλία είναι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούντνικ, και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ.

Σύμφωνα με αναφορές των δημοσιογράφων που επέβαιναν στο Air Force One, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, κοντά στην Ουάσιγκτον, στις 20:01 τοπική ώρα.

President Trump gets in a heated argument on Air Force One. The man's head pops out as Trump walks down the stairs. https://t.co/16vdAhKK66 — Matt Wallace (@MattWallace888) November 20, 2026

Στα βίντεο που διακινούνται, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να παραμένει για αρκετή ώρα στο σημείο της αποβίβασης, ενώ στη συνέχεια κατεβαίνει από το αεροσκάφος. Τον ακολουθούν συνεργάτες του, ενώ ο ίδιος χαιρετά στρατιωτικά και συνεχίζει την πορεία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ενοχλήθηκε από την παρουσία ανθρώπων που είχαν σηκώσει τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν την άφιξή του.

Η πτήση του Air Force One από τη Σεντζέν της Κίνας προς το Μέριλαντ πραγματοποιήθηκε χωρίς ενδιάμεση στάση ανεφοδιασμού και διήρκεσε σχεδόν 15 ώρες.