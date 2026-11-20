Η δολοφονία της 61χρονης Μαρίνας στην περιοχή της Ακρόπολης φέρνει στο φως νέα στοιχεία για όσα φέρεται να βίωνε η γυναίκα δίπλα στον σύζυγό της, αλλά και για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδελφής της στην εκπομπή Live News, η οποία περιέγραψε τη σχέση του θύματος με τον 63χρονο, αποκαλύπτοντας πως η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί ότι πίσω από τη συμβίωση του ζευγαριού ενδέχεται να κρυβόταν μια κατάσταση συστηματικής βίας.

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 61χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ διαπιστώθηκαν ενδείξεις παλαιότερης κακοποίησης.

H 61χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Ακρόπολη (στα δεξιά)

Ακρόπολη: «Φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει»

Συντετριμμένη εμφανίστηκε η αδελφή της 61χρονης , τονίζοντας ότι αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πως η αδελφή της είναι νεκρή, εξηγώντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για την τραγωδία από την Αστυνομία.

«Είμαι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη, που έχασα την αδερφή μου. Δεν ξέρω τίποτα, εμείς το μάθαμε μόλις ειδοποίησε η αστυνομία. Μέναμε κοντά, εδώ είχαμε γεννηθεί. Στο Θησείο είχαμε γεννηθεί. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή. Από το 1987 ήταν πολλά χρόνια μαζί με το σύζυγό της. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ και περίμενε να πάρει τη σύνταξή της κανονικά», είπε στο Mega.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά της ότι η 61χρονη φοβόταν μήπως ο σύζυγός της την εγκαταλείψει, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν είχε εκφράσει στην οικογένεια φόβο απέναντί του.

«Φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και λέει “Πες του μην μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ τους βίαιο δεν είχαμε. Ευτυχισμένη δε θα την έλεγα», ανέφερε.

Ο 63χρονος ομολόγησε ότι χτύπησε τη σύζυγό του και τη σκότωσε

Η αδελφή της υποστήριξε επίσης ότι δε θεωρεί πως η Μαρίνα ήταν επιθετική, απαντώντας στον ισχυρισμό του 63χρονου ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

«Επιθετική δεν νομίζω ότι ήτανε. Δεν είχα δει κάτι εγώ όσες φορές την είχα δει. Τι μπορεί να είναι επιθετική; Μπορεί να είχε τις φοβίες της, αλλά επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν».

Ακρόπολη: Η διάρρηξη του 2017 που άλλαξε τη ζωή της

Η αδελφή της 61χρονης περιέγραψε και την αλλαγή στην ψυχολογική της κατάσταση μετά από μία διάρρηξη στο σπίτι της το 2017.

Τότε, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει δύο χρηματοκιβώτια, στα οποία το ζευγάρι φύλασσε κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Το περιστατικό, σύμφωνα με την οικογένεια, την επηρέασε βαθιά.

«Από το 2017 που είχε πέσει θύμα κάποιας κλοπής επηρεάστηκε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, δεν έβγαινε και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Ήταν αδύνατη πάντα, αλλά είχε χάσει πάρα πολλά, είχε φτάσει 39 κιλά», ανέφερε η αδελφή της και πρόσθεσε:

«Κάποιος ψυχίατρος είχε έρθει και της είχε δώσει κάποια χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Εγώ πολλές φορές είχα πει να πάει σε κάποια κλινική να νοσηλευτεί. Δεν ήθελε όμως. Η ίδια δεν ήθελε. Η αδερφή μου δε μας είχε πει κάτι για τη σχέση της με τον σύζυγό της, αλλά ήταν και κλεισμένοι και οι δυο τους μεταξύ τους. Δεν μιλούσε πολύ για κάτι. Δεν ήμασταν τσακωμένοι, αλλά δεν είχαμε και επαφές να πάω στο σπίτι της, να ‘ρθει και τέτοια. Ήτανε οι δυο τους. Δεν είχε δείξει κάποια σημάδια, να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ό,τι και να συνέβαινε, σε τέτοιο σημείο δεν θα έπρεπε να φτάσει κανένας. Δηλαδή άμα έχεις κάποια διαφορά, εντάξει, καλό να το λήγεις παρά να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω τι να πω».

Σύμφωνα με την ίδια, η απώλεια της μητέρας τους πέρσι φαίνεται πως επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική της κατάσταση της 61χρονης.

Ακρόπολη: Τα σημάδια που δείχνουν παλαιότερη κακοποίηση

Την ίδια ώρα από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτουν στοιχεία που δείχνουν ότι η 61χρονη ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εντόπισε σημάδια στραγγαλισμού, καθώς και πολλαπλές κακώσεις στον θώρακα, στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια.

Αναφέρονται, επίσης, κατάγματα στα πλευρά και εκτεταμένοι μώλωπες στο μπροστινό μέρος του σώματος.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι εντοπίστηκαν σημάδια από κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς όμως η ίδια να είχε προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές.

Μάλιστα μαρτυρία γείτονα αποκάλυψε ένα περιστατικό κακοποίησης της γυναίκας μες στη μέση του δρόμου. Όπως είπε ο μάρτυρας είχε δει τον 63χρονο να ξυλοκοπεί τη σύζυγό του στον δρόμο και είχε μπει ο ίδιος στη μέση για να τη σώσει. Όταν όμως προσπάθησε να ενημερώσει τις αρχές, η 61χρονη φέρεται να τον απέτρεψε, λέγοντάς του «δε θέλω να τον χάσω, τον αγαπάω».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, δεν εντοπίστηκε κάποιο φονικό όπλο στο διαμέρισμα, ενώ τα τραύματα αποδίδονται σε βίαιη σωματική επίθεση.

Ακρόπολη: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» – Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 63χρονος σύζυγος της Μαρίνας ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του.

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Όταν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, στην περιοχή της Ακρόπολης, εντόπισαν την 61χρονη νεκρή. Ο 63χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην πρώην Σχολή Ευελπίδων και παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, στις 11:00.