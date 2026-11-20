Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς σήμερα Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά από τη Δευτέρα / ERT News

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί σήμερα, Παρασκευή (20/11), η θερμοκρασία, κυρίως στα ανατολικά και νότια, με τον υδράργυρο στη βόρεια Κρήτη να ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά, όμως, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα επιμείνουν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ευνοώντας μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

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Από το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο, οι άνεμοι θα αρχίσουν εκ νέου να στρέφονται σε νοτιοδυτικούς, καθώς θα πλησιάζει μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά. Η διαταραχή αυτή θα προκαλέσει μεταβολή του καιρού από το βράδυ της Κυριακής, αρχικά στα βορειοδυτικά, ενώ τη Δευτέρα οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ευνοώντας πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα γίνουν περισσότερες τη Δευτέρα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου

Σήμερα Παρασκευή αναμένονται τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και προς την πλευρά του ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία θα ευνοήσει τον σχηματισμό τοπικών ομιχλών, ιδιαίτερα γύρω από τους ορεινούς όγκους της δυτικής και βόρειας χώρας, αλλά και σε περιοχές του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, με έμφαση στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και έως τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Πρόσκαιρα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, ενώ λιγότερες βροχές αναμένονται προς την πλευρά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί, με εντάσεις έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ. Ενισχυμένοι άνεμοι αναμένονται και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα.

Σταδιακά οι άνεμοι θα αποκτήσουν περισσότερο δυτική συνιστώσα, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η μεταβολή αυτή θα ευνοήσει την εισροή ξηρότερου αέρα σε ορισμένες περιοχές και την πρόσκαιρη διάλυση των νεφώσεων.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο υψηλή για την εποχή, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα, καθώς και στο εσωτερικό της Μακεδονίας.

Μάλιστα, το δυτικό ρεύμα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταβάτης στις υπήνεμες περιοχές των ορεινών όγκων, ευνοώντας την επικράτηση υψηλότερων θερμοκρασιών.

Έτσι, στις πεδινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ακόμη υψηλότερες τιμές αναμένονται στη βόρεια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα, όπου το δυτικό ρεύμα θα μεταφέρει υγρότερο θαλάσσιο αέρα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πιο συγκρατημένες.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί μια ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τα νότια νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, με έμφαση στην Κρήτη.

Ο καιρός το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες τοπικές νεφώσεις.

Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά τμήματα, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες διάσπαρτες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί, με εντάσεις έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η επικράτηση του βορειοδυτικού ρεύματος θα ευνοήσει την απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης και τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται κοντά στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νοτιότερα τμήματα, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς.

Στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλότερες, αυτή τη φορά όμως κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού, όπου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να αγγίξουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός την Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, συνοδευόμενο από μετωπική διαταραχή, θα κινηθεί προς την Ιταλία και στη συνέχεια προς τα βορειότερα τμήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Το μέτωπο που θα συνοδεύει το συγκεκριμένο σύστημα θα αρχίσει να επηρεάζει περιφερειακά τη χώρα μας, με τα πρώτα φαινόμενα να αναμένονται από τις βραδινές ώρες.

Έτσι, αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Από το δεύτερο μισό της ημέρας οι νεφώσεις θα αρχίσουν σταδιακά να πυκνώνουν, κυρίως στα δυτικά, ενώ προς τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν οι πρώτες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Καθώς θα πλησιάζουμε προς τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα ενισχυθούν, με την εκδήλωση καταιγίδων κυρίως στα βορειοδυτικά.

Άνεμοι: Αρχικά θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις. Ωστόσο, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα πλησιάζει, θα αρχίσουν σταδιακά να στρέφονται σε νοτιοδυτικούς, κυρίως από τις απογευματινές ώρες.

Προς το βράδυ θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή πτώση, περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και βόρεια θα περιοριστούν στους 17 με 19 βαθμούς.

Ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα βορειοανατολικά τμήματα, ενώ στη νότια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες, αγγίζοντας τοπικά τους 22 βαθμούς.

Ο καιρός τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα, η μετωπική διαταραχή που θα συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει περισσότερα φαινόμενα στη χώρα μας.

Οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και δευτερευόντως τη βόρεια χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στα δυτικά, με ιδιαίτερη έμφαση στα βορειοδυτικά τμήματα, όπου τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα.

Προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στην περιοχή του ανατολικού Αιγαίου. Ενώ δε θα λείψουν και λίγες χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας χώρας.

Άνεμοι: Θα ενισχυθούν σημαντικά και θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί, με εντάσεις 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Καθώς όμως το μέτωπο θα κινείται ανατολικότερα και θα αρχίσει να απομακρύνεται, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, αρχικά από το Ιόνιο.

Θερμοκρασία: θα σημειώσει εκ νέου μικρή άνοδο , κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στις πεδινές περιοχές της Μακεδονίας.

Το δυτικό-νοτιοδυτικό ρεύμα θα λειτουργήσει και πάλι ως καταβάτης στις υπήνεμες περιοχές, ευνοώντας υψηλότερες θερμοκρασίες όχι όμως ισάξιες με το προηγούμενο θερμό επεισόδιο.

Έτσι, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν κοντά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νοτιότερα τμήματα ενδέχεται να καταγραφούν λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες.