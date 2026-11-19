Η έκπληξη που της είχε κάνει ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πριν από λίγες μέρες/ βίντεο από Alpha

Mε αφορμή την Ημέρα Πρωτότοκου Παιδιού η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία γλυκιά ανάρτηση για τη μοναχοκόρη της Ξένια που ήρθε στον κόσμο στις 3 Απριλίου 2026. Σήμερα λοιπόν η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία που τη δείχνει να κρατάει ψηλά στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κόρη της.

«Είναι η Ημέρα Πρωτότοκου Παιδιού. Δημοσίευσε το μωρό που σε έκανε μαμά» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας. Τη φωτογραφία συνόδευσε με ένα συγκινημένο emoji και μια λευκή καρδιά.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ



Η παρουσιάστρια νιώθει, ευγνωμοσύνη απέναντι στον Θεό, που της χάρισε ένα παιδάκι, και η ίδια είχε αποκαλύψει πως είχε κάνει τάμα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας Δεομένης στην Πάρο.



Πέρσι το καλοκαίρι μάλιστα η παρουσιάστρια είχε πάει στην Πάρο προκειμένου να το εκπληρώσει.