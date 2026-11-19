Βαρύ πένθος βιώνει η Ζωή Κρονάκη, καθώς έχασε έναν από τους πιο αγαπημένους ανθρώπους της ζωής της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γνωστοποίησε μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως έφυγε από τη ζωή ο πατριός της, ο οποίος στάθηκε δίπλα της σαν πραγματικός πατέρας για τέσσερις δεκαετίες.

Μιλώντας στους διαδικτυακούς της φίλους, η ίδια εξήγησε πως αυτή η μεγάλη οικογενειακή απώλεια ήταν και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα είχε αποστασιοποιηθεί τόσο από τα social media όσο και από την εκπομπή της. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης, αλλά και τους συνεργάτες της για τη διακριτικότητα που έδειξαν, ανακοινώνοντας πως αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφει κανονικά στο πόστο της.

«Καλησπέρα σας. Συνήθως δεν κάνω stories και το τελευταίο διάστημα απέχω και από τα social media, απέχω από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις, είχαμε στην οικογένειά μας μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη απώλεια, μια μεγάλη απώλεια. Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ο πατριός μου, που με μεγάλωσε σαν παιδί του σαράντα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα συμπαράστασης. Είναι πάντα ανακουφιστικά τα λόγια, όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος μας. Τα έχουμε ανάγκη. Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφω κανονικά στην εκπομπή. Θα είμαστε μαζί με τον Τάσο και όλη την ομάδα, που τους υπερευχαριστώ για τη διακριτικότητα και τον σεβασμό. Θα σφίξω δόντια και θα έρθουμε στο "Καλημέρα είπαμε". Να είστε όλοι καλά! Να προσέχετε τον εαυτό σας», ανέφερε συγκινημένη η Ζωή Κρονάκη.