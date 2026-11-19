Τον παγκόσμιο ενθουσιασμό γύρω από το GTA VI ακολούθησε με χιούμορ και καλή διάθεση και η Μάρα Ζαχαρέα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η Διευθύντρια Ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star μοιράστηκε ένα story που ξεχώρισε!

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, η Μάρα Ζαχαρέα ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο σύνολο, μέσα σε ένα σκηνικό με φοίνικες, ροζ αποχρώσεις και ηλιοβασίλεμα — μια παλέτα και ατμόσφαιρα που παραπέμπει άμεσα στην αισθητική του πολυαναμενόμενου τίτλου της Rockstar Games. Για εμάς που γνωρίζουμε όμως, το πραγματικό στιγμιότυπο έχει απαθανατιστεί στον εξωτερικό χώρο.... του Star Channel, στην Κηφισιά!

«Στον πυρετό του GTA VI», έγραψε χαρακτηριστικά στο story της, προσθέτοντας ένα emoji γέλιου και δείχνοντας πως παρακολουθεί με χαμόγελο τον χαμό που έχει προκαλέσει το παιχνίδι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ανάρτησή της:

Αν και έχουμε συνηθίσει τη Μάρα Ζαχαρέα στον απαιτητικό και θεσμικό ρόλο της ενημέρωσης και της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με αυτή τη μικρή, αυθόρμητη πινελιά στα social media, η ίδια έδειξε μια πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη πλευρά της, παίζοντας έξυπνα με ένα θέμα που κυριαρχεί στις συζητήσεις του διαδικτύου εδώ και μερικά 24ωρα.