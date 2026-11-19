Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στον Κολωνό, όταν σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο στο οποίο όπως διαπίστωσαν, οδηγός ήταν ένας 12χρονος. Συνοδηγός ήταν ένας 21χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου 2026. Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Κολωνού, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με όχημα, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το όχημα οδηγούσε ο 12χρονος, ενώ σε έρευνα που έγινε μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 407 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και τρίφτης.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τους συλληφθέντες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των δύο γονέων του 12χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.