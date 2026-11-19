Η πόλη Σενζέν της Κίνας όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των τριών ισχυρών ηγετών - του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου Βλαντίμιρ Πούτιν - μόνο τυχαία επιλογή δεν είναι.

Με 18 εκατομμύρια κατοίκους, όσο δηλαδή δύο Ελλάδες, θεωρείται μεν μικρή πόλη για τα κινεζικά δεδομένα, ταυτόχρονα όμως, είναι το τεχνολογικό θαύμα της κινεζικής υπερδύναμης. Με απλά λόγια, είναι η κινεζική «Silicon Valley».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρακολουθεί ένα ανθρωποειδές ρομπότ να διπλώνει μπλούζες. Μια εικόνα που εντυπωσιάζει, αλλά στη Σενζέν είναι απλώς μια επίδειξη της τεχνολογίας του αύριο.

Η πόλη που γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, πριν από μόλις 45 χρόνια ήταν ένα μικρό ψαροχώρι.

Σήμερα ζουν εκεί περισσότεροι από 18 εκατομμύρια κάτοικοι, σχεδόν διπλάσιος πληθυσμός από την Ελλάδα.

Οι ουρανοξύστες ξεπερνούν σε ρυθμό εκείνους της Νέας Υόρκης.

Ανάμεσά τους και ένας από τους πιο ψηλούς πύργους του κόσμου, ύψους 599 μέτρων και 115 ορόφων.

Στον ουρανό της λεγόμενης Silicon Valley της Κίνας, χιλιάδες drones εκτελούν καθημερινά παραδόσεις φαγητού και ποτών.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από εδώ ελέγχεται το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στο έδαφος, η εικόνα είναι εξίσου εντυπωσιακή: ρομπότ ετοιμάζουν καφέ και σερβίρουν παγωτό. Κάνουν τζόκινγκ και παλεύουν σε ρινγκ. Χορεύουν με στυλ.

Ενώ ταξί κυκλοφορούν χωρίς οδηγούς.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως οι Huawei, BYD και DJI έχουν την έδρα τους στην πόλη-θαύμα.

Ό,τι σχεδιάζεται εδώ το πρωί, μπορεί να κατασκευαστεί μέχρι το βράδυ.

Είναι η δεύτερη πόλη στον κόσμο σε αριθμό δισεκατομμυριούχων μετά τη Νέα Υόρκη.

Τώρα έχει τα βλέμματα όλου του πλανήτη πάνω της, και στέλνει το μήνυμά της: το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής δεν έρχεται απλώς. Εκεί, έχει ήδη φτάσει.