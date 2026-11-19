Μια όμορφη οικογενειακή βόλτα στη Γλυφάδα απόλαυσε η Ολυμπία Χοψονίδου, έχοντας μαζί της δύο μικρούς συνοδούς που της κρατούσαν την καλύτερη παρέα.

Η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό και βγήκε για περίπατο με την κόρη της, Αναστασία, αλλά και τον μικρό ανιψιό της, γιο της αδελφής της, Βαλέριας Χοψονίδου.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε στα νότια προάστια, να περπατά στους δρόμους της Γλυφάδας, σπρώχνοντας το καρότσι του μικρού και έχοντας στο πλευρό της την κόρη της. Μια απλή καθημερινή έξοδος, με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Βαλέρια Χοψονίδου έγινε για πρώτη φορά μαμά τον Ιούλιο του 2025, όταν έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Έτσι, η Ολυμπία απέκτησε ακόμη έναν ξεχωριστό ρόλο στην οικογένεια, αυτόν της θείας, τον οποίο φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα.

Βαλέρια Χοψονίδου-Ολυμπία Χοψονίδου

Η πολύτεκνη οικογένεια Σπανούλη - Χοψονίδου

Η ίδια και ο Βασίλης Σπανούλης έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια με έξι παιδιά, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο Δημήτρης, η Αιμιλία, η Αναστασία και η μικρότερη Αλεξάνδρα γεμίζουν την καθημερινότητά τους με όμορφες στιγμές, αλλά και αρκετές οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η οικογένεια Σπανούλη πριν από λίγα χρόνια όταν έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο