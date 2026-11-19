Η Μαρούσα Στρογγυόγλου, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της Αφροδίτης στη σειρά «Άκρως Οικογενειακόν», έκανε μια νέα δημόσια εμφάνιση και μας θύμισε όμορφες τηλεοπτικές στιγμές από το παρελθόν.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η Μοναξιά της Δύσης» στο θέατρο Επί Κολωνώ, τραβώντας τα βλέμματα. Για όσους παρακολουθούσαν τη δημοφιλή σειρά η παρουσία της ξύπνησε μνήμες από την εποχή που υποδυόταν την κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη.

Τάκης Τζαμαργιάς-Μαρούσα Στρογγύογλου

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, η Αφροδίτη Θεοτοκάτου παραμένει ένας από τους χαρακτήρες που έχουν συνδεθεί με τις αγαπημένες τηλεοπτικές κωμωδίες. Ήταν η ατίθαση κόρη της οικογένειας και δίδυμη αδελφή του Ερμή, τον οποίο ενσάρκωνε ο Χρήστος Σπανός.

Μετά το τέλος της σειράς, η Μαρούσα Στρογγυόγλου συνέχισε την πορεία της στην υποκριτική, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις παραγωγές «Εντιμότατοι Κερατάδες» και «Ήρθε κι Έδεσε», όπου συνεργάστηκε ξανά με τον Γιάννη Μπέζο.

Στην πορεία, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στην υποκριτική. Έκανε ένα ακόμη όνειρό της πραγματικότητα, ασχολούμενη με το τραγούδι και συμμετέχοντας στο μουσικό συγκρότημα Canto Liba. Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της, ήταν κάτι που ήθελε από παιδί: «Το είχα απωθημένο από μικρή, αλλά ποτέ δεν το τολμούσα».

Σήμερα, η ηθοποιός έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Στην πρεμιέρα βρέθηκαν, επίσης, η Άννα Μονογιού με τον Διονύση Τσακνή, η Άννα Μαρία Βελλή με τη Χριστίνα Μαριάνου, καθώς και οι Γιάννης Μπουραζάνας, Τζίνη Παπαδοπούλου, Παντελής Δεντάκης και Γαλήνη Τσεβά.

Γιάννης Μπουραζάνας-Τζίνη Παπαδοπούλου-Παντελής Δεντάκης-Γαλήνη Τσεβά

Σήφης Πολυζωίδης-Άννα Μονογιού-Διονύσης Τσακνής

Άννα Μαρία Βελλή-Χριστίνα Μαριάνου