Σε κλινική βρίσκεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day».

Ιδιαίτερη ανησυχία στους συγγενείς φέερεται να προκάλεσε ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποί του προβληματίστηκαν έντονα για την κατάστασή του, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν έναν τρόπο ώστε να τον βοηθήσουν.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώτος ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να βρει την κατάλληλη λύση. Μάλιστα, επικοινώνησε με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ με τον ξάδερφό του, Αιμίλιο

«Χθες βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξαδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν αυτό το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ταρακούνησε πολύ τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό ήταν που τον οδήγησε να συνεννοηθεί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, να πάρουν την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τη φροντίδα που χρειάζεται», είπε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσπάθεια των συγγενών του να βρουν έναν τρόπο να τον στηρίξουν δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το καλοκαίρι.

«Από το καλοκαίρι κοιτούν να δουν τι θα κάνουν για να τον βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κλινική και δέχεται τη φροντίδα που χρειάζεται», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.