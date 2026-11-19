Η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και το υλικό που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν όλο και πιο σημαντικό το να γνωρίζει κανείς ποιες πηγές είναι αξιόπιστες

Στις 21 Νοεμβρίου, οι τηλεοπτικοί φορείς ανά τον κόσμο θα γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, μια διεθνή επέτειο που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να αναγνωριστεί ο ρόλος της τηλεόρασης στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη σύνδεση του κοινού.

Για το 2026, η εκστρατεία εστιάζει στην εμπιστοσύνη, σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και το περιεχόμενο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν δυσκολότερη τη διάκριση του πραγματικού.

Σε ποιον έχετε εμπιστοσύνη;

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από φωνές, η αλήθεια μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί. Αυτό αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ταινίας του 2026, η οποία χρησιμοποιεί εικόνες και ήχους που συνδέονται με την ειδησεογραφία, την ψυχαγωγία και το παραποιημένο περιεχόμενο, για να θέσει ένα άμεσο ερώτημα: «Ποιον εμπιστεύεστε;»

Η ταινία μεταβαίνει από τον θόρυβο των αντικρουόμενων ισχυρισμών στην αξία της πραγματικής δημοσιογραφίας και των επαγγελματικά παραγόμενων μέσων ενημέρωσης που λειτουργούν με υπευθυνότητα. Το μήνυμά της δεν αφορά μόνο τους κινδύνους που εγκυμονούν η παραπληροφόρηση και τα deepfakes, αλλά και τον ρόλο της αξιόπιστης ενημέρωσης και της αφηγηματικής προσέγγισης στη δημόσια ζωή.

Το σενάριο περιγράφει πώς η «πραγματική δημοσιογραφία» μπορεί να «διαπεράσει τον θόρυβο», αναδεικνύει «ιστορίες που έχουν σημασία» και παρουσιάζει τη δημοσιογραφία ως «δικλείδα ασφαλείας για τη δημοκρατία». Αυτές είναι οι θεματικές που βρίσκονται στο επίκεντρο της φετινής εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης.

Η διάρκειας 30 δευτερολέπτων ταινία ολοκληρώνεται με το κάλεσμα για δράση: «Επιλέξτε επαληθευμένα μέσα ενημέρωσης», το οποίο ακολουθείται από τη φράση: «Με την εμπιστοσύνη του κοινού. Με τη στήριξη των brands».

Τα βασικά μηνύματα της φετινής εκστρατείας περιλαμβάνουν:

Εμπιστοσύνη σε ένα περιβάλλον υπερπληροφόρησης : Η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και το υλικό που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν όλο και πιο σημαντικό το να γνωρίζει κανείς ποιες πηγές είναι αξιόπιστες.

: Η παραπληροφόρηση, τα deepfakes και το υλικό που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν όλο και πιο σημαντικό το να γνωρίζει κανείς ποιες πηγές είναι αξιόπιστες. Δημοσιογραφία που ξεχωρίζει μέσα στον «θόρυβο» : Το βίντεο αναδεικνύει την αξία της πραγματικής δημοσιογραφίας και των επαγγελματικά παραγόμενων μέσων ενημέρωσης που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενό τους, σε μια εποχή που το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με αντικρουόμενους ισχυρισμούς.

: Το βίντεο αναδεικνύει την αξία της πραγματικής δημοσιογραφίας και των επαγγελματικά παραγόμενων μέσων ενημέρωσης που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενό τους, σε μια εποχή που το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με αντικρουόμενους ισχυρισμούς. Ιστορίες με σημασία για την κοινωνία : Η δημοσιογραφική κάλυψη και η αφήγηση ιστοριών συμβάλλουν στο να κατανοήσει το κοινό τα γεγονότα, να μοιραστεί εμπειρίες και να συμμετάσχει στη δημοκρατική ζωή.

: Η δημοσιογραφική κάλυψη και η αφήγηση ιστοριών συμβάλλουν στο να κατανοήσει το κοινό τα γεγονότα, να μοιραστεί εμπειρίες και να συμμετάσχει στη δημοκρατική ζωή. Επαληθευμένα μέσα ενημέρωσης για τους πολίτες και τις επωνυμίες: Το τελικό μήνυμα, «Με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Με τη στήριξη των επωνυμιών», συνδέει την εμπιστοσύνη του κοινού με την αξία της στήριξης των επαληθευμένων μέσων ενημέρωσης.

Όπως και κατά τις προηγούμενες Παγκόσμιες Ημέρες Τηλεόρασης, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι τηλεοπτικοί οργανισμοί καλούνται να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματος στο κοινό, μέσω των καναλιών τους, των υπηρεσιών ροής (streaming) και των ψηφιακών πλατφορμών τους. Στις εκδοχές σε τοπικές γλώσσες, είναι δυνατή η προσαρμογή της εκφώνησης, των κειμένων επί της οθόνης και των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα το αρχικό οπτικό υλικό, την αφηγηματική δομή και το συντακτικό περιεχόμενο του βίντεο.

Η εκστρατεία ενθαρρύνει τους τηλεθεατές να εξετάζουν τις πηγές που βρίσκονται πίσω από τις ιστορίες που παρακολουθούν, διαβάζουν και μοιράζονται. Μέσα από το μήνυμά της για το 2026, η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης αναγνωρίζει τη διαρκή αξία της δημοσιογραφίας, της αφήγησης ιστοριών και των αξιόπιστων οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης, σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιβάλλον πληροφόρησης.

«Όταν καθίσταται δύσκολο να διακρίνουμε μια πραγματική εικόνα ή ιστορία από μια ψεύτικη, το περιβάλλον στο οποίο συναντάμε τις πληροφορίες αποκτά μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς κερδίζουν την εμπιστοσύνη μέσω της υπεύθυνης δημοσιογραφίας και των αυστηρών συντακτικών προτύπων, ενώ διατηρούν το κοινό τους προσφέροντας ποιοτικό περιεχόμενο. Η διαφήμιση συμβάλλει στη διατήρηση του επαγγελματικά παραγόμενου υλικού που μας ενημερώνει, μας ψυχαγωγεί και μας συνδέει. Επιλέγοντας αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης, οι επωνυμίες (brands) όχι μόνο στηρίζουν αυτό το οικοσύστημα, αλλά χτίζουν επίσης αξιόπιστες σχέσεις με το κοινό, ανεξάρτητα από τη γενιά ή το υπόβαθρό του.» - Katty Roberfroid, Γενική Διευθύντρια, egta

